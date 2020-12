Tìm bài toán 'quản' ban quản trị chung cư

Ba trường hợp quản lý chung cư Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đối với các nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại nhưng đã bán hóa giá cho người dân hoặc có sở hữu đan xen (giữa Nhà nước và tư nhân), việc quản lý, vận hành nhà chung cư do UBND cấp phường thực hiện (theo hình thức khu phố tự quản) hoặc BQT tự thực hiện. Các nhà chung cư phục vụ tái định cư hiện do các công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận/huyện thực hiện quản lý, vận hành (khi chưa đủ điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu). Các chung cư này chủ yếu tập trung tại các quận 2, 7, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Các chung cư thương mại và có thang máy, thường là các nhà chung cư được đầu tư sau thời điểm Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực sẽ do các đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư thực hiện.