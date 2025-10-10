Beauty Summit: Nơi kết nối chuyên môn và giao thương ngành làm đẹp 10/10/2025 17:38

(PLO)- Beauty Summit không chỉ là một sự kiện triển lãm thông thường mà đã trở thành điểm hẹn toàn diện của ngành làm đẹp, nơi hội tụ giữa hoạt động chuyên môn và giao thương. Với kế hoạch mở rộng quy mô trong năm 2026, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cú hích lớn, thúc đẩy đổi mới và kết nối sâu rộng trong toàn ngành.

Beauty Summit: Nơi kiến thức, thương hiệu và hợp tác cùng phát triển

Beauty Summit tự hào nhận được sự đồng hành truyền thông và bảo chứng uy tín từ VCCI – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Trường Doanh nhân HBR.

Beauty Summit xuất phát như một mô hình sự kiện tiên phong trong ngành mỹ phẩm — nơi hội tụ giữa tri thức, công nghệ và kinh doanh. Khác với triển lãm thương mại đơn thuần, Beauty Summit tích hợp hội thảo khoa học, giao thương thương mại (B2B/B2C) và trải nghiệm trực tiếp, nhằm tạo ra hiệu ứng lan tỏa tri thức và giá trị thực tế cho các bên tham gia. Beauty Summit còn được biết đến như “liên minh chiến lược năng động và sáng tạo ngành làm đẹp”, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường quốc tế.

Sứ mệnh của Beauty Summit không đơn thuần là thương mại mà còn đóng vai trò như cầu nối giữa chuyên gia – doanh nghiệp – người tiêu dùng: nơi kiến thức được truyền tải, hợp tác được hình thành và thương hiệu được khẳng định.

Những dấu ấn của Beauty Summit 2025 minh chứng sức hút sự kiện

Trước khi nhìn về 2026, thành công của 2025 là cơ sở để sự kiện được tiếp tục đầu tư và mở rộng.

● Quy mô và số lượng thương hiệu: Beauty Summit 2025 quy tụ hơn 100 thương hiệu trong và ngoài nước tham gia triển lãm.

● Số lượng khách tham dự: Sự kiện thu hút hơn 6.000 lượt khách tham quan

● Sự đồng hành truyền thông và quốc tế: Kim Bum – ngôi sao Hàn Quốc – với vai trò Đại sứ thương hiệu, đã góp phần tạo nên sức bật truyền thông mạnh mẽ, đưa hình ảnh Beauty Summit vươn xa trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

● Cấu trúc chương trình đa chiều: Beauty Summit 2025 tổ chức song song hội thảo khoa học da liễu, marketing, giao lưu văn hóa – kinh tế Việt – Hàn, trải nghiệm sản phẩm và kết nối thương mại.

● Hiệu ứng truyền thông & truyền bá thương hiệu: nhờ chiến lược phủ sóng LED, báo chí và mạng xã hội, sự kiện đã tạo dấu ấn rõ rệt trong ngành làm đẹp.

Những con số và hoạt động ấy đã đặt nền tảng cho kỳ vọng lớn hơn về Beauty Summit 2026 — nơi quy mô, nội dung và trải nghiệm được “nâng cấp toàn diện”.

Beauty Summit 2026: Những kỳ vọng đột phá

Sự đầu tư cho phiên bản 2026 được nhìn nhận là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững cho sự kiện. Dưới đây là những khía cạnh mà người trong ngành đang quan tâm:

● Mở rộng diện tích và số gian hàng: để đáp ứng nhu cầu tham gia từ các thương hiệu nội địa và quốc tế, Beauty Summit 2026 được dự đoán sẽ mang quy mô triển lãm lớn hơn, phân bổ gian hàng hiệu quả hơn.

● Hội thảo sâu hơn, kết nối chuyên môn cao hơn: năm tới, hội thảo chuyên ngành về marketing làm đẹp, da liễu hiện đại, ứng dụng AI có thể được mở rộng thêm, đồng thời mời diễn giả quốc tế tham gia chia sẻ.

● Chiến lược truyền thông tích hợp: truyền thông trước, trong và sau sự kiện sẽ được đầu tư mạnh hơn, phối hợp quảng bá đa nền tảng, livestream sự kiện, influencer marketing và khu vực truyền thông tại chỗ.

● Cầu nối quốc tế & hợp tác thương mại: Beauty Summit 2026 có thể đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và châu Âu — giúp thương hiệu Việt dễ tiếp cận thị trường xuất khẩu và công nghệ mới.

Nếu những yếu tố này được thực hiện, Beauty Summit 2026 sẽ không chỉ là sự kiện ngành làm đẹp trong nước mà hướng tới tầm ảnh hưởng quốc tế.

Lý do sự kiện này được đông đảo quan tâm

Beauty Summit thu hút sự chú ý không phải chỉ vì sản phẩm đẹp hay mỹ phẩm mới, mà vì vị trí của nó trong hệ sinh thái ngành. Một số lý do chính:

● Cơ hội tiếp xúc toàn diện: thương hiệu, chuyên gia và người tiêu dùng gặp nhau tại cùng một sân chơi, giúp việc giao thương, kết nối và trao đổi diễn ra trực tiếp và hiệu quả.

● Giá trị truyền thông lan tỏa: thông qua chiến lược truyền thông đa kênh, thương hiệu có thể tiếp cận nhiều đối tượng hơn với ngân sách tối ưu hơn so với quảng cáo riêng lẻ.

● Cập nhật xu hướng và chuyên môn nhanh chóng: các hội thảo và hoạt động bên lề sự kiện giúp người tham dự nắm bắt nhanh những xu hướng mới mà không mất thời gian tự tìm kiếm.

● Trải nghiệm trực tiếp và xác thực: tham quan sản phẩm, dùng thử công nghệ, tương tác với thương hiệu, tất cả tạo ra trải nghiệm chân thực hơn so với quảng cáo hay ảnh chụp.

Beauty Summit – điểm hẹn của ngành làm đẹp Việt Nam

Beauty Summit là sự kiện đặc sắc của ngành làm đẹp vì nó không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà là nơi giao thoa tri thức – công nghệ – kinh doanh. Thành công của năm 2024 và 2025 đã tạo tiền đề mạnh mẽ cho phiên bản 2026 được mong chờ nhiều hơn. Với quy mô mở rộng, đổi mới nội dung và trải nghiệm số hóa, Beauty Summit 2026 có thể trở thành cột mốc biến đổi cho ngành làm đẹp Việt – nơi thương hiệu, chuyên gia và khách hàng cùng bước vào kỷ nguyên mới của sáng tạo và kết nối.

Đăng Ký Mua Vé Beauty Summit 2026: https://beautysummit.vn/dang-ky-mua-ve