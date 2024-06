Bình Thạnh: Một người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe đạp 09/06/2024 14:38

Ngày 9-6, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong cạnh xe đạp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông đạp xe đạp trên đường Nơ Trang Long, hướng từ đường Phan Đăng Lưu về đường Nguyễn Xí. Khi đến trước số nhà 131 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh thì bất ngờ té ngã xuống đường. Phát hiện sự việc, nhiều người dân chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường người đàn ông tử vong cạnh xe đạp. Ảnh: ĐC

Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, người đàn ông được xác định mất do bệnh lý.

Công an cũng thông báo, nạn nhân tử vong là người đàn ông lớn tuổi, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được lai lịch. Đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc biết người đàn ông gặp nạn xin liên hệ đến Công an quận Bình Thạnh hoặc Công an phường 12, quận Bình Thạnh để cung cấp thông tin, giải quyết.