Cận cảnh cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn trước ngày 'về đích'

(PLO)- Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn có chiều dài 1 km, nối phường Thuận An và xã Bình Mỹ (TP.HCM), đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, dự kiến khánh thành trong quý II-2026.
Cầu Bình Gởi là công trình thuộc gói xây lắp số 4 của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, kết nối phường Thuận An và xã Bình Mỹ. Công trình có chiều dài 1 km với tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10-2023.
Ghi nhận của PV vào ngày 27-3, cầu Bình Gởi hoàn thành việc xây dựng, phần cầu chính được cũng hoàn tất thảm nhựa. Hiện công nhân đang tích cực thi công, hoàn thiện các hạng còn lại như đường dẫn, đường kết nối với giao thông địa phương... Dự kiến công trình sẽ khánh thành trong quý II-2026.
Phần đường dẫn nối cầu Bình Gởi phía địa bàn phường Thuận An ngày 27-3.
Phía phường Thuận An, công nhân cùng các thiết bị đang tích cực làm việc, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ còn lại của dự án xây dựng cầu Bình Gởi.
Cầu Bình Gởi là một trong những hạng mục trọng yếu thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, cây cầu đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện trục giao thông vành đai và mở rộng không gian phát triển, kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh.