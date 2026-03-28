Cận cảnh cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn trước ngày 'về đích' 28/03/2026 09:00

(PLO)- Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn có chiều dài 1 km, nối phường Thuận An và xã Bình Mỹ (TP.HCM), đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, dự kiến khánh thành trong quý II-2026.

Video: Cận cảnh cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn trước ngày 'về đích'

Cầu Bình Gởi là công trình thuộc gói xây lắp số 4 của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, kết nối phường Thuận An và xã Bình Mỹ. Công trình có chiều dài 1 km với tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10-2023.

Ghi nhận của PV vào ngày 27-3, cầu Bình Gởi hoàn thành việc xây dựng, phần cầu chính được cũng hoàn tất thảm nhựa. Hiện công nhân đang tích cực thi công, hoàn thiện các hạng còn lại như đường dẫn, đường kết nối với giao thông địa phương... Dự kiến công trình sẽ khánh thành trong quý II-2026.

Cầu Bình Gởi có chiều dài 1 km, khởi công xây dựng vào tháng 10-2023, hợp long vào ngày 28-6-2025, hiện nay đã nối liền phường Thuận An và xã Bình Mỹ (TP.HCM).

Cầu được xây dựng với quy mô 4 làn xe, vận tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đạt 100km/giờ.

Mặt cầu được thảm nhựa, chờ thi công hệ thống chiếu sáng, vạch phân chia làn đường...

Sau khoảng 2 năm thi công, phần cầu chính hoàn thành việc xây dựng, hiện việc di chuyển của các phương tiện đường thủy trên sông Sài Gòn qua công trình được đảm bảo.

Cầu Bình Gởi thuộc địa bàn xã Bình Mỹ, điểm giao giữa đường Hà Duy Phiên, Vành đai 3 với cầu cũng được xây dựng để kết nối giao thông địa phương.

Phần đường dẫn kết nối cầu Bình Gởi phía xã Bình Mỹ được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công nhân cùng nhiều phương tiện như xe tải, xe lu, máy xúc... hoạt động rầm rộ.

Phần đường dẫn nối cầu Bình Gởi phía địa bàn phường Thuận An ngày 27-3.

Sà lan bơm cát phục vụ san lấp mặt bằng phần đường phụ kết nối cầu Bình Gởi.

﻿ Phía phường Thuận An, công nhân cùng các thiết bị đang tích cực làm việc, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ còn lại của dự án xây dựng cầu Bình Gởi.

Cầu Bình Gởi là một trong những hạng mục trọng yếu thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, cây cầu đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện trục giao thông vành đai và mở rộng không gian phát triển, kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh.