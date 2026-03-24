Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất gần 320 tỉ đồng 24/03/2026 10:35

(PLO)- Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất là công trình dân dụng cấp II với tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Ngày 24-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM kết hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất.

Dự án sẽ cải tạo, làm mới nhiều hạng mục

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, ông Đinh Trần Ánh thông tin, hiện nay, các khán đài trong sân đã xuống cấp theo thời gian.

Hiện nay, tại các khán đài của sân vận động Thống Nhất đã xuống cấp theo thời gian. Ảnh: NC

Trong đó, các phòng chức năng, phòng vận động viên, nhà vệ sinh bị thấm dột và xuống cấp trầm trọng. Riêng khu vực khán đài B, theo kết quả kiểm định, kết cấu chịu lực không còn đảm bảo sử dụng nên đã ngừng khai thác từ năm 2022.

Ngoài ra đường piste bị bong tróc lớp nhựa, ảnh hưởng lớn đến việc tập luyện của vận động viên. Với khu vực sân bóng đá, hệ thống thoát nước không đảm bảo việc thi đấu vào mùa mưa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng huấn luyện và công tác tổ chức các giải đấu quốc tế.

Dự án sân được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM với quy mô là 17.750 ghế ngồi. Ảnh: AT

Đây là công trình dân dụng cấp II với tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM với quy mô là 17.750 ghế ngồi.

Dự án sẽ thực hiện cải tạo khu khán đài A, bao gồm cải tạo các phòng Khu vực dưới khán đài như: phòng VIP, phòng vận động viên, phòng thể thao Dopping... Đồng thời cải tạo khán đài và thay 4.268 ghế ngồi mới với 16 ghế Super VIP, 100 ghế VIP và 4.152 ghế khán đài.

Dự án cải tạo khán đài và thay 4.268 ghế ngồi mới. Ảnh: NC

Khu khán đài C, D, chủ đầu tư sẽ thực hiện cải tạo khán đài và thay mới ghế với tổng số 3.699 ghế.

Bên cạnh đó là cải tạo toàn diện sân cỏ, đường chạy, hệ thống cổng, hàng rào và toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mỹ quan.

Công tác xây dựng mới khối công trình chính khu khán đài B-C1-D1 có quy mô bao gồm một tầng hầm, ba tầng nổi, hai tầng khán đài, tổng diện tích sàn xây dựng là 20.327,1m² .

Ngoài ra dự án còn đầu tư xây dựng các khối công trình phụ như nhà tập kết rác; xây dựng mới bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ...

Thời gian thi công của dự án là khoảng 360 ngày. Với quyết tâm đảm bảo phục vụ đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11-2026, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn sẽ tập trung để hoàn thành công tác sửa chữa cải tạo khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy vào tháng 10-2026. Khán đài B dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 12-2026 và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý I-2027. Ông Đinh Trần Ánh - Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Sân Thống Nhất sẽ là một biểu tượng văn hóa thể thao của thành phố

Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh việc cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất là quyết định đúng đắn và kịp thời của lãnh đạo TP.HCM.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NC

Sân vận động Thống Nhất là nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người dân TP. Nơi đây đã từng là sân khấu của những trận đấu lớn của bóng đá Việt Nam, từ các giải quốc tế, vô địch quốc gia...

Sân vận động Thống Nhất sau khi được nâng cấp sẽ không chỉ là niềm tự hào của thể thao TP.HCM, mà còn là một biểu tượng văn hóa thể thao, góp phần đưa TP ngày càng năng động, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập sâu rộng với thế giới.

"Chúng tôi xác định đây là công trình trọng điểm có sức lan tỏa cho phong trào thể dục thể thao TP. Việc quyết định đầu tư, phê duyệt dự án này không chỉ đơn thuần là sửa chữa một sân vận động mà còn là đầu tư bài bản cho tương lai thể thao phát triển" - ông Nhân nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất. Ảnh: NC