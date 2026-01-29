TP.HCM dự kiến khởi công, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất vào tháng 3 29/01/2026 14:19

(PLO)- Sân vận động Thống Nhất dự kiến khởi công vào tháng 3 và có tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM, đây cũng là một trong các công trình phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Ngày 29-1, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đã thực hiện buổi khảo sát thực tế về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần tại sân Thống Nhất và Hoa Lư.

Khởi công nâng cấp sân Thống Nhất vào tháng 3

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình nhấn mạnh TP.HCM đang khẩn trương trong việc chuẩn bị các điều kiện hạ tầng trọng điểm để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Trong đó, sân Thống Nhất đang được xem xét là địa điểm tiềm năng để tổ chức cả lễ khai mạc và bế mạc của kỳ đại hội lần này.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát Sân vận động Thống Nhất. Ảnh: HĐND TP.HCM

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất có tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 3, đến tháng 9 sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa khán đài A, C, D cùng sân cỏ và đường chạy. Trong khi đó, khán đài B dự kiến được hoàn thành vào tháng 12.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành sớm hạng mục khán đài B ngay trong đầu tháng 11, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ 40 trên tổng số 48 môn thi đấu mà TP.HCM đăng cai.

Bên cạnh dự án tại sân Thống Nhất, công tác chuẩn bị tại sân vận động Hoa Lư cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Trong ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại sân vận động Hoa Lư. Ảnh: THANH TUYỀN

Bên cạnh dự án tại sân Thống Nhất, công tác chuẩn bị tại sân vận động Hoa Lư cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Dự án cải tạo, sửa chữa sân Hoa Lư với tổng mức đầu tư 93,75 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công đã chính thức hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vào ngày 31-12-2025.

Công trình đã được nghiệm thu đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và chất lượng xây dựng, sẵn sàng đi vào phục vụ các hoạt động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Sân vận động Hoa Lư. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ra, TP.HCM còn có hai dự án là xây mới trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao, với tổng mức đầu tư 274,357 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP. Dự án này đã thực hiện từ năm 2023 và sẽ hoàn thành công trình trong tháng 10 tới.

Dự án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu TDTT Phú Thọ hiện đạt tiến độ thi công khoảng 75% khối lượng công việc sửa chữa, dự kiến hoàn thiện vào tháng 5.

Dự án cải tạo, sửa chữa nhà tập luyện thể thao Phú Thọ được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công, với 229,984 tỉ đồng đang thi công đạt khoản 80% khối lượng; dự kiến hoàn thành vào 30-4. Dự án cải tạo, sửa chữa CLB bơi lặn Phú Thọ dự kiến hoàn thành vào tháng 8.

Ứng dụng công nghệ VAR trong các môn thi đấu

Thông tin thêm, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết TP đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM khu vực 3, kết hợp nâng cấp sân vận động Lam Sơn; dự án xây dựng nhà thi đấu bi sắt (Petanque) và các hạng mục phụ trợ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Nhân, điểm khác biệt tại đại hội lần này là TP dự kiến ứng dụng công nghệ VAR trong tất cả các môn thi đấu, truyền hình trực tiếp, livestream trên các nền tảng xã hội. Ông cũng mong các sở, ngành TP, địa phương cùng phối hợp, quan tâm để tổ chức kỳ đại hội fairplay, các công trình, cơ sở vật chất đáp ứng mong đợi.

Kết luận buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết các cơ quan liên quan đang "chạy nước rút" để hoàn thành các công trình, dự án, cơ sở vật chất, đảm bảo thời gian, tiến độ cho kỳ đại hội tới.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết các cơ quan liên quan đang "chạy nước rút" để hoàn thành các công trình, dự án. Ảnh: THANH TUYỀN

Các sở, ngành cần tăng tốc các đầu việc còn lại, tạo điều kiện để các đơn vị đảm bảo tiến độ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các công trình dân dụng và công nghiệp cũng cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao để đưa các dự án về đích như mong đợi.

Trưởng ban Văn hóa- xã hội TP.HCM đề nghị sở VH-TT quan tâm, chăm lo, đảm bảo mức sống cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời phải có sự tính toán đến các dịch vụ tiện ích, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện về sân, bãi giữ xe...

Ông Cao Thanh Bình cũng đồng tình ứng dụng công nghệ VAR vào các môn thi đấu tại đại hội; yêu cầu UBND TP.HCM đôn đốc phường Diên Hồng sớm bàn giao khu đất đối diện sân Thống Nhất để thực hiện các dịch vụ tiện ích phục vụ cho đại hội.