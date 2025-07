Cảnh báo chiêu trò lợi dụng sáp nhập đơn vị hành chính để lừa đảo 05/07/2025 06:53

(PLO)- Lợi dụng sáp nhập đơn vị hành chính, các đối tượng lừa đảo lại tung ra các chiêu lừa đảo như giả danh công an, cán bộ hành chính, nhân viên công ty điện lực, thuế …để yêu cầu người dân cập nhật thông tin mới dẫn đến mất tài sản, mất tiền trong tài khoản ngân hàng,..

Bắt đầu từ 1-7, các tỉnh thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hoàn thành sáp nhập, thay đổi đơn vị hành chính. Lợi dụng việc thay đổi này, các đối tượng lừa đảo lại tung ra các chiêu lừa đảo như giả danh công an, cán bộ hành chính, nhân viên công ty điện lực, thuế …để yêu cầu người dân cập nhật thông tin mới, dẫn đến mất tài sản, mất tiền trong tài khoản ngân hàng,…vv. Chưa kể, việc người dân khoe thông tin về địa chỉ cư trú mới lên các MXH cũng là “miếng mồi ngon” cho các đối tượng lừa đảo. Ông Vũ Việt Tiến, chuyên gia an ninh mạng, Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trao đổi với PLO về các chiêu lừa đảo mới lợi dụng sáp nhập đơn vị hành chính.