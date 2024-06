Chiến sĩ CSGT giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ 10/06/2024 19:52

(PLO)-Trong quá trình làm nhiệm vụ, một chiến sĩ CSGT Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) dũng cảm lao xuống giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ.

Ngày 10-6, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh chiến sĩ CSGT lao xuống dòng nước lũ giải cứu cô gái đang chới với trôi theo dòng nước.

Theo tìm hiểu, chiến sĩ CSGT trong vụ việc là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang).

Video: Chiến sĩ CSGT giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ

Thông tin về sự việc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, chiều 10-6, trong quá trình ứng trực hỗ trợ người dân và du khách mắc kẹt, Thượng úy Tường phát hiện ba người đang băng qua dòng nước lũ và bị cuốn về phía hạ nguồn.

Anh Tường lao xuống dòng nước lũ đưa được cô gái người lên bờ, an toàn. Hai người còn lại sau đó trôi vào bờ.

Chiến sĩ CSGT huyện Mèo Vạc giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ. Ảnh chụp màn hình

Cũng liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT trong đợt mưa lớn tại Hà Giang, theo Cục CSGT trong ngày 10-6, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã đưa khoảng 1.000 du khách bị mắc kẹt do mưa lũ tại khu vực huyện Mèo Vạc về nơi trú ẩn an toàn.

Từ ngày 9-6 đến sáng 10-6, lực lượng CSGT Công an huyện Mèo Vạc đã túc trực 100% quân số để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống sông Nho Quế vào ba xã biên giới...

CSGT huyện Mèo Vạc đưa nhiều du khách bị mắc kẹt do mưa lũ đến nơi an toàn. Ảnh CA

Trong đợt mưa lớn tại miền Bắc lần này, chưa kể thiệt hại về tài sản thì đã có ba người chết tại tỉnh Hà Giang, một người tử vong tại Sơn La. Các nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn, đất đá sạt lở...