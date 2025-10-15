Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, quyết tâm đổi mới 15/10/2025 12:37

(PLO)– Cán bộ chủ chốt phải có bản lĩnh, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, vươn lên vì sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khi trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030 sáng 15-10.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm

Theo Chủ tịch Thanh Hóa, nhìn lại sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, Thanh Hóa đạt nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, công tác cán bộ được xem là điểm nhấn nổi bật, khâu đột phá quyết định hiệu quả lãnh đạo.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định rõ, muốn đổi mới thành công phải bắt đầu từ con người. Các khâu quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ.

Tỉnh ban hành nhiều cơ chế mới về đánh giá, tuyển chọn cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo. Nhờ đó, nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm được phát hiện và rèn luyện từ cơ sở.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, vi phạm về đất đai, tài chính, đầu tư được xử lý nghiêm minh, thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, niềm tin của nhân dân vào tổ chức Đảng được củng cố.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tăng tốc phát triển phục vụ nhân dân, vì mục tiêu “tỉnh kiểu mẫu”

Theo Chủ tịch Thanh Hóa, thông tin Thanh Hóa là địa phương đã hoàn thành sớm Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2045, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Hạ tầng then chốt được đầu tư đồng bộ gồm cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường ven biển, cảng Nghi Sơn, hệ thống đô thị trung tâm.

Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, như xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Bộ máy hành chính các cấp được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả hơn, phân cấp mạnh cho cơ sở đi đôi với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG



Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động trong công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; việc phát hiện, xử lý cán bộ yếu kém, sai phạm còn chậm. Cải cách hành chính chưa có đột phá rõ nét, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu năng động, né tránh, sợ trách nhiệm. Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng, Chủ tịch Thanh Hóa thông tin.

Trong 27 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIX, 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành liên quan đến tăng trưởng công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa và xử lý chất thải. Từ thực tế đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định sẽ kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, vi phạm, không đủ uy tín hoặc năng lực; đồng thời tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Hoài Anh khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiếp tục đổi mới, lấy kết quả làm thước đo trong giai đoạn 2025–2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới công tác cán bộ theo hướng “mở – minh bạch – đánh giá bằng sản phẩm cụ thể”.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ tịch Thanh Hóa khẳng định, tỉnh sẽ hoàn thiện thể chế, tăng cường phân quyền, tạo môi trường khuyến khích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đồng thời thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân.

“Mục tiêu cao nhất là phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu Đại hội XIX, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh.