(PLO)- Nghiệp chui xuống gầm giường, chờ nạn nhân ngủ say thì dùng tay bóp cổ nạn nhân, lấy hai chiếc điện thoại và tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 15-1, Công an Hà Nội cho biết, CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã bắt tạm giam đối với Hoàng Công Nghiệp (23 tuổi, trú tại Hà Nam) để điều tra về tội cướp tài sản. Vụ cướp xảy ra tại Khu đô thị Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-1, Nghiệp đột nhập vào nhà chị H (38 tuổi) sau đó chui vào gầm giường nằm chờ chị H ngủ say. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Nghiệp chui ra từ gầm giường bóp cổ chị H.

Nghiệp đã lẻn vào nhà, bóp cổ nữ gia chủ để cướp tài sản. Ảnh CA

Khi nạn nhân giãy giụa, la hét, Nghiệp dùng chiếc áo ở gần đó nhét vào miệng chị H, trói nạn nhân bằng dây và thắt lưng.

Sau đó, Nghiệp lấy hai chiếc điện thoại và 11,6 triệu đồng của chị H rồi bỏ trốn.

Qua xác minh, cùng với thủ đoạn như trên, ngày 9-1, Nghiệp đã cướp của chị L (ở xã An Khánh) một chiếc điện thoại và 320.000 đồng.

Ngày 14-1, tổ công tác của Công an huyện Hoài Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt giữ Nghiệp khi người này đang lẩn trốn tại Khu đô thị Bảo Sơn, xã An Khánh.

Lừa mua bán nấm đông trùng hạ thảo chiếm đoạt 30 tỉ đồng (PLO)- Lừa bán nấm đông trùng hạ thảo, hai người phụ nữ ở Vĩnh Phúc đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên đến 30 tỉ đồng

PHI HÙNG