Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy 29/05/2025 19:37

Chiều 29-5, tại Trung tâm cai nghiện ma túy số 1, huyện Ba Vì, Công an Hà Nội tổ chức lễ phát động tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025.

Triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết từ ngày 1-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp nhận, điều hành hoạt động 4 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vận hành và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Bộ Công an, UBND thành phố và Công an thành phố.

Đặc biệt, 4 cơ sở luôn hoạt động thông suốt, không ngắt quãng; quyền, lợi ích của cán bộ, viên chức lao động trong ngành lao động sau khi chuyển sang Công an thành phố được đảm bảo; an ninh, an toàn trong các cơ sở cai nghiện được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Về Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết chủ đề của tháng hành động này tại TP Hà Nội là "Hà Nội - Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy".

Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, đặc biệt là trong công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy nói riêng, xây dựng và lan tỏa thông điệp về một lối sống tích cực, lành mạnh, không ma túy.

Các đại biểu phát động tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025. Ảnh PHI HÙNG

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng thuộc Công an thành phố thực hiện quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tinh thần “bóc gỡ các đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ ma túy”.

"Tiếp tục tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”. Tập trung đưa hết số người nghiện ma túy có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đi cai nghiện", Thiếu tướng Ky chỉ đạo lực lượng công an.

Đối với các cơ sở cai nghiện ma túy, Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động đổi mới, sáng tạo trong phương pháp quản lý, giáo dục học viên, đảm bảo môi trường trị liệu an toàn, kỷ cương, thân thiện, nhân văn, hiệu quả.

Đối với các học viên, Thiếu tướng Ky đề nghị mỗi người cần xác định rõ mục tiêu, rèn luyện ý chí, thay đổi nhận thức và hành vi, phải xác định cai nghiện là hành trình trở về với chính mình, làm người có ích, vì bản thân, vì gia đình và một cộng đồng không ma túy.

“Em từng là niềm hy vọng của gia đình”

Cũng tại buổi lễ, học viên DTA (từng là sinh viên đại học) chia sẻ: “Em từng là niềm hy vọng của gia đình, nhưng ma túy đã khiến em lạc lối. Những ngày tháng tăm tối ấy đã qua, và giờ đây, em thấy mình đang sống lại. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, cán bộ, em được học nghề, giáo dục đạo đức, học cách làm người. Em sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ”.

Kết thúc phần chia sẻ, DTA cùng 200 học viên đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy!” như một lời thề, một cam kết từ tận đáy lòng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đánh giá cao những cách làm sáng tạo, hiệu quả của Công an Hà Nội. Với gần 5.000 người đang được quản lý, điều trị, các cơ sở cai nghiện đã trở thành nơi khơi lại khát vọng sống, vực dậy ý chí và gieo mầm hy vọng cho những cuộc đời từng lạc lối.

Các nghệ sĩ, diễn viên, cầu thủ bóng đá nổi tiếng tham dự chương trình. Ảnh: PHI HÙNG

Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như NSƯT Thái Sơn, cầu thủ Đoàn Văn Hậu, diễn viên Thu Quỳnh…

Họ mang đến những lời nhắn nhủ yêu thương, cổ vũ tinh thần các học viên trên hành trình làm lại cuộc đời: “Hãy mạnh mẽ lên, đừng quay đầu. Hãy tin rằng, phía trước là ánh sáng, là gia đình, là một tương lai đầy hy vọng”.