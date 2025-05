Hiệp đồng tác chiến của 4 lực lượng phòng chống ma túy đạt hiệu quả cao 26/05/2025 19:13

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chủ trì hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương, Quý II năm 2025.

Hội nghị có sự tham gia, phối hợp tổ chức của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Quốc phòng) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan, Bộ Tài chính)

Phát hiện, bắt giữ hàng nghìn người liên quan đến ma túy

Theo C04, tội phạm ma túy trên thế giới và trong khu vực đã gia tăng hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy với tính chất ngày càng manh động, khó kiểm soát. Khu vực “Tam giác vàng” vẫn là trung tâm sản xuất ma túy lớn; các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế hình thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực này qua các nước láng giềng vào Việt Nam và tiếp tục đi nước thứ ba tiêu thụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh CA

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hơn 8.700 vụ, bắt giữ hơn 16.300 người phạm tội về ma túy; vật chứng thu giữ hơn 113 kg heroin, 614 kg cần sa, hơn 2,2 tấn + hơn 1,3 triệu viên ma túy tổng hợp, 3,7 tỉ đồng.

Riêng C04 phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 207 người, thu giữ: hơn 1,6 tấn + 33.000 viên MTTH, 44 kg heroin, 228 kg cần sa, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất... cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trong đó, có 2 vụ phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan.

Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp các lực lượng Công an, Hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý 273 vụ/359 người, thu hơn 301 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan khác, trong đó phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 61 vụ/108 người.

Lực lượng chuyên trách Phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đấu tranh 31 vụ án, bắt giữ 52 người. Tang vật thu giữ 3,9 kg heroin; 26,2 kg ma túy tổng hợp. Lực lượng Công an nhận bàn giao 19 hồ sơ vụ án hình sự về ma túy do lực lượng Cảnh sát biển bàn giao.

Lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bắt giữ: 76 vụ/83 người. Tổng số ma tuý thu giữ là khoảng 1,9 tấn ma tuý các loại.

Trong Quý II năm 2025, các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy đã quán triệt và triển khai thực hiện tích cực công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội ma túy.

Trong đó nổi bật là nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tiếp tục được nâng lên, phát huy được vai trò và thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, hiệp đồng của các lực lượng tham gia phối hợp; đã phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện và triển khai tốt các nội dung công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của nhân dân.

Công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong trao đổi, xử lý, xác minh thông tin ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt đã phối xác lập, đấu tranh thành công chuyên án chung về triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến

Dự báo thời gian tới, hoạt động của tội phạm ma tuý trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo áp lực lớn, tác động trực tiếp đến Việt Nam. Nguồn ma túy vẫn chủ yếu từ nước ngoài vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị. Ảnh CA

Để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma tuý Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 đề nghị các cơ quan chuyên trách cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, nhất là Kết luận số 132 ngày 18-3 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Chủ động tham mưu với Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là các đồng bào dân tộc vùng biên giới, ngư dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào toàn dân phòng, chống ma túy, tạo hành lang, lá chắn từ biên giới, trên biển ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn này..

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa 4 lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trong ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, tạo thế trận thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và tại các cảng hàng không, cảng biển.

Phối hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh, giải quyết tình hình tội phạm phức tạp ở các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới, tuyến đường hàng không, các khu vực biển trọng điểm, cảng biển lớn.

Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm ma túy nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất…