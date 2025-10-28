‘Có người ôm tới 10 căn hộ, sao giá nhà giảm được?’ 28/10/2025 09:33

(PLO)- Nguồn cung nhà ở khan hiếm, lượng người đầu cơ tăng… khiến giá nhà ở cao gấp nhiều lần so với thu nhập, giấc mơ sở hữu nhà ở của người dân ngày càng xa vời.

Giá nhà ở Hà Nội chưa bao giờ rẻ và luôn tăng đều qua các năm. Anh Nguyễn Nam, người làm trong lĩnh vực bất động sản nhiều năm, cho biết khoảng hơn một thập kỷ qua, thời điểm duy nhất mà nhiều người dân có thu nhập trung bình mua được nhà là khi những căn hộ ở khu Linh Đàm, Đại Thanh, Thanh Hà, Kim Văn Kim Lũ… ra đời. Giá bán lúc đó chỉ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng/căn.

“Nhưng giờ giá các căn hộ đó đã tăng gấp 3-5 lần, còn những dự án mới không còn căn nào dưới 1 tỉ đồng” – anh Nam nói.

Hàng ngàn căn hộ bán hết trong hai tuần

Anh Nam cho hay trong giai đoạn dịch 2019-2021, thời điểm dịch COVID-19, giá nhà chỉ chững lại chứ không giảm. Khi chính sách tín dụng được nới lỏng và nguồn cung dự án mới giảm, giá nhà lập tức tăng mạnh.

“Đỉnh điểm năm 2024, có thời điểm chỉ trong một tháng, giá nhà ở tăng 400 triệu đồng, còn tính một năm giá tăng đến 1-2 tỉ đồng. Đó là con số khủng khiếp mà ít ai ngờ tới” – anh nói.

Hiện nguồn cung nhà ở tại Hà Nội đang khan hiếm làm mất cân đối cung cầu. Ảnh: V.LONG

Là người đi mua nhà đúng giai đoạn sốt, anh Nguyễn Thắng (phường Thanh Xuân) kể Hà Nội chỉ có vài dự án mở bán. Căn hộ giá 40 triệu đồng/m² phải cách trung tâm tới 30 km, còn khu vực gần hơn phải trên 90-200 triệu đồng/m².

“Giá cao khiến hai vợ chồng tôi lưỡng lự suốt 2-3 tháng vẫn chưa mua được nhà. Tính vay ngân hàng 1,5 tỉ đồng mà tổng thu nhập chỉ 40 triệu đồng/tháng, lại còn nuôi hai con, rất áp lực tài chính nên khó quyết. Đến khi gom được tiền thì môi giới báo đã bán hết sạch trong tuần vừa rồi” – anh Thắng kể.

Một chủ nhà vừa mới mua căn hộ vào cuối năm 2024 nhưng đến cuối năm nay đã thu lợi gần 1 tỉ đồng

Theo chị Hoàng Hường, nhân viên môi giới bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội, chỉ riêng khu Tây Mỗ năm ngoái mở bán 12 tòa với hàng ngàn căn hộ và bán hết rất nhanh.

“Tôi từng dẫn khách mua liền 10 căn, chồng đứng tên 5 căn vợ 5 căn. Còn chuyện một người ôm 3-5 căn là rất nhiều. Người mua ở thực rất ít, chủ yếu đầu cơ, họ có tiền nên quyết nhanh. Thực tế, nếu ai cũng ôm 10 căn và nguồn cung khan hiếm như hiện này thì giá nhà sao giảm được…” – chị Hường nhận định.

Chị cho biết thêm, hiện nhu cầu mua nhà rất cao, nguồn cung khan hiếm, nhiều người có hàng không muốn bán vì sợ giá còn tăng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá về các chính sách kéo giảm nhà ở.

Trong vai người mua nhà, chúng tôi cũng chứng kiến tình trạng “lật kèo” diễn ra phổ biến, hôm trước vừa chốt giá, hôm sau chủ nhà tăng thêm 200 triệu đồng. Có người đặt cọc 50 triệu đồng, hôm sau bị trả lại 100 triệu đồng vì có khách khác trả cao hơn.

Cần công cụ mạnh để kiểm soát giá nhà

Trước tình hình giá nhà tăng nóng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết đang tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết kiểm soát, kìm giá bất động sản.

Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là yêu cầu các tổ chức tín dụng áp dụng hạn mức vay phù hợp. Người mua căn nhà thứ hai chỉ được vay tối đa 50% giá trị hợp đồng; từ căn thứ ba trở lên chỉ được vay tối đa 30%.

Hiện nay, khu vực cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km giá nhà ở mức 70 triệu đồng/m².

Theo Bộ Xây dựng, việc siết tín dụng với bất động sản là cần thiết để ngăn đầu cơ, đưa giá nhà về mức hợp lý, đồng thời hỗ trợ người có nhu cầu thực sự. Cơ quan này cũng đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước tổ chức nhằm minh bạch thị trường, kiểm soát giá và lịch sử giao dịch.

“Chúng tôi hướng đến một thị trường minh bạch, bền vững, tạo điều kiện cho người thu nhập trung bình và thấp tiếp cận được nhà ở với giá hợp lý, đồng thời kiềm chế đà tăng giá trong thời gian tới” – đại diện Cục Quản lý nhà nói.

Một nguyên nhân khác khiến giá nhà đất khó giảm là do chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quá cao. Vừa rồi có gia đình ở Nghệ An chuyển 300 m² đất vườn sang đất ở, phải nộp 4,5 tỉ đồng tiền thuế, trong khi giá trị miếng đất chỉ khoảng 3 tỉ đồng. Cách tính này khiến giá đất sau chuyển đổi bị đẩy lên cao. PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đánh giá các nhóm giải pháp của Bộ Xây dựng là cần thiết. Ông kiến nghị thêm: “Nhà nước cần phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là giải pháp quan trọng để tăng nguồn cung, giảm áp lực cung cầu và hạ nhiệt giá bất động sản.”

Hiện rất ít dự án bất động sản khởi công xây dựng, trong khi đó nhu cầu mua nhà người dân rất cao. Ảnh: V.LONG

Khẳng định tín dụng là công cụ quan trọng để điều tiết thị trường, ông Đính đề xuất áp dụng cơ chế kiểm soát đồng bộ. Chẳng hạn, người vay vốn phải cam kết mục đích sử dụng, nếu bán nhanh kiếm lời thì bị đánh thuế cao hơn.

Về việc học theo mô hình điều tiết của Singapore hay một số quốc gia, ông Đính cho rằng hoàn toàn có thể áp dụng nhưng cần hệ thống dữ liệu minh bạch, liên thông.

“Hiện thị trường Việt Nam còn tự do, thông tin thiếu minh bạch nên khó triển khai các công cụ điều tiết phức tạp” – ông nhìn nhận.

Về quỹ đất và nguồn cung dự án ở Hà Nội, ông Đính nhận định vấn đề không phải thiếu đất mà do vướng pháp lý và quy hoạch.

“Nhiều dự án bị treo vì thủ tục kéo dài. Nghị quyết 171 thực hiện thí điểm nhà ở thương mại đã gỡ cho gần 300 dự án. Tuy nhiên, dự án mới được tháo gỡ ở giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, đền bù, xác định giá đất… nên phải mất thời gian nữa mới có thể ra hàng” – ông nói.

Các chuyên gia kiến nghị Chính phủ nên dùng đồng thời nhiều công cụ: Điều chỉnh chính sách tiền sử dụng và thuê đất; sớm đánh thuế nhà bỏ hoang và căn nhà thứ hai; đồng thời sử dụng quy hoạch phát triển nhà để điều tiết nguồn cung.