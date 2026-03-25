TP.HCM giao hơn 57 ngàn m2 đất làm cơ sở thể dục, thể thao 25/03/2026 18:24

(PLO)- UBND TP.HCM giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM sử dụng 57.513,9 m2 đất tại số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ.

UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM sử dụng 57.513,9 m2 đất thuộc thửa đất số 102, tờ bản đồ số 100, phường Phú Thọ sử dụng khu đất này làm đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao. Thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

TP.HCM giao hơn 57.513 m2 đất làm cơ sở thể dục, thể thao. Ảnh: TTTDTT TP

Đất sử dụng với hình thức Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP.HCM giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao quản lý, sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng và quy hoạch.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại địa chỉ nhà, đất nêu trên.

Sở NN&MT được giao ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM.

Đồng thời Sở NN&MT chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.