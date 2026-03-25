Sức cầu căn hộ phía Nam tăng vọt, thị trường bứt tốc đầu năm 25/03/2026 06:50

(PLO)- Bất chấp những biến động, phân khúc căn hộ tại khu vực phía Nam bất ngờ ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với lượng tiêu thụ tăng vọt.

Bước vào 2 tháng đầu năm 2026, báo cáo diễn biến thị trường nhà ở cho thấy một bức tranh cực kỳ tươi sáng. Dòng tiền từ người mua đang âm thầm chảy mạnh vào những dự án căn hộ sở hữu vị trí tốt cùng pháp lý chuẩn. Điều này minh chứng cho sức hút lớn và nhu cầu ở thực dồi dào, tạo đà phục hồi vô cùng vững chắc.

Nguồn cung tăng nhẹ trong khi sức cầu bứt phá

Theo báo cáo 2 tháng đầu năm của DKRA Consulting, có 126 dự án trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư mở bán), tổng nguồn cung căn hộ đạt 12.378 căn, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự phân bổ cho thấy vị thế dẫn dắt tuyệt đối của TP.HCM khi chiếm hơn 93% tổng nguồn cung toàn thị trường. Các tỉnh vùng ven chia nhau phần tỉ trọng còn lại khá khiêm tốn.

Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở thanh khoản. Lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp bật tăng mạnh, đạt 4.965 căn, vọt lên gấp 4,2 lần mức ghi nhận của năm ngoái. Tỉ lệ hấp thụ chung đạt 40% với sự sôi động diễn ra mạnh nhất vào giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Phân tích từ Savills và CBRE cũng cho thấy dòng tiền đang hướng mạnh về sản phẩm ở thực, đặc biệt là phân khúc căn hộ hạng B (trung cấp) khi loại hình này chiếm ưu thế với 40% tổng nguồn cung. Đáng chú ý, khu vực Bình Dương (cũ) trỗi dậy mạnh mẽ khi lượng giao dịch vọt lên gấp 8,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán sơ cấp nhích nhẹ, người mua nhà thận trọng

Cùng đà tăng của lực cầu, giá bán sơ cấp cũng bắt đầu thiết lập nền tảng mới. Mức giá chào bán sơ cấp nhích nhẹ 1-3% so với cuối năm trước.

Tại TP.HCM, đơn giá ghi nhận phân hóa vô cùng sâu sắc, mức thấp nhất khởi điểm ở 30,2 triệu đồng/m2, trong khi mức trần chạm đỉnh 495 triệu đồng/m2.

Ở vùng phụ cận, chi phí dễ thở hơn khi tỉnh Đồng Nai dao động từ 35,1 đến 45,3 triệu đồng/m2, còn Tây Ninh ghi nhận khoảng 28,4 đến 57 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường thứ cấp lại có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Căn nguyên bắt nguồn từ việc nâng trần lãi suất của hệ thống các ngân hàng thương mại.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện dao động ở mức 5,05% đến 6,50%, tăng 0,2-0,4 điểm % so với thời điểm đầu năm. Áp lực gia tăng chi phí tài chính khiến phần lớn người mua trở nên vô cùng thận trọng khi ra quyết định vay mua nhà.

Nhận định về diễn biến này, Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia phân tích bất động sản cho biết sự bứt phá của khối lượng giao dịch sơ cấp phản ánh điểm rơi của nhu cầu nhà ở bị dồn nén.

Khi nguồn cung mới bung ra, khách hàng lập tức hấp thụ. Mặc dù vậy, vị chuyên gia này chỉ rõ thị trường trong ngắn hạn vẫn đang chịu áp lực rất lớn từ mặt bằng lãi suất cũng như tâm lý thận trọng bủa vây các nhà đầu tư cá nhân. Quyết định vay vốn đang được tính toán kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, nhìn về bức tranh dài hạn, các chuyên gia nhấn mạnh rủi ro lạm phát hay lãi suất chỉ là những cơn sóng ngắn. Với môi trường địa chính trị ổn định cùng nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực, Việt Nam nói chung và khu vực TP.HCM nói riêng vẫn là thị trường bất động sản cực kỳ giàu tiềm năng.

Tốc độ đô thị hóa cao kết hợp với nguồn cầu nhà ở thực khổng lồ sẽ tiếp tục duy trì sức nóng và là động lực cốt lõi giúp phân khúc căn hộ vững vàng vượt qua mọi chu kỳ biến động.