TP.HCM ban hành danh mục cây lâu năm được trồng trên đất lúa 25/03/2026 18:39

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định ban hành danh mục loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, danh mục cây trồng lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa bao gồm: cây ca cao, cà phê, điều, hồ tiêu, bơ, chanh dây, chôm chôm, dừa, đu đủ...

UBND TP.HCM lưu ý, đối với cây chuối (Musa spp.) thuộc đối tượng thống kê cây lâu năm quy định tại Thông tư số 20/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê; Quyết định số 36/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Trồng trọt năm 2018, cây chuối được xác định thuộc cây hàng năm lưu gốc. Các địa phương căn cứ cây chuối thuộc cây hàng năm để hướng dẫn người sử dụng đất trồng lúa chuyển đổi và xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa đúng quy định.

Để tổ chức thực hiện, UBND TP giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâu năm trên đất trồng lúa theo quy định của Luật Trồng trọt và các quy định pháp luật hiện hành.

Danh mục cây trồng lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa bao gồm: ca cao, cà phê, điều, hồ tiêu, bơ... Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đồng thời Sở NN&MT có nhiệm vụ rà soát, tham mưu trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục cây trồng lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đề xuất của UBND cấp xã.

UBND cấp xã căn cứ danh mục loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được phê duyệt tại Quyết định này và Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm. Việc lựa chọn loại cây trồng phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa, định hướng phát triển trồng trọt và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của địa phương để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đúng quy định.

UBND cấp xã còn có nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâu năm trên đất trồng lúa thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo phát huy hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.