Công an Hậu Giang phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 13/12/2024 15:54

(PLO)- Từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Hậu Giang sẽ đồng loạt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025...

Ngày 13-12, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các sự kiện lớn của đất nước.

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025.

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao Lệnh ra quân thực hiện cao điểm cho các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương. Ảnh: CAHG

Theo đó, Công an toàn tỉnh đề ra 25 chỉ tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như: Tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ;

Phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế, môi trường, ma túy; triệt xóa tệ nạn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra cháy, nổ...

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã triển khai một số nội dung trọng tâm Công văn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Trong đó, yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau lễ phát động, các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương tham gia diễu hành trên một số tuyến đường. Ảnh: CAHG

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh đợt cao điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề, là động lực để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025. Do đó, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo; chỉ huy, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện cao điểm.

Từng cán bộ, chiến sĩ phải chủ động và tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp để triển khai cao điểm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.