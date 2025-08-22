‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tiếp sức bà con Quảng Ninh vươn khơi 22/08/2025 15:17

(PLO)- Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển nhằm giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi.

Ngày 22-8, tại Nhà văn hoá đặc khu Vân Đồn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình, cho biết với sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.