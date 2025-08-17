Điểm nóng tố tụng: Tổng quan vụ nuôi gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù; Vụ ca sĩ Jack kiện yêu cầu xác định cha cho con 17/08/2025 08:55

Điểm nóng tố tụng: Diễn biến mới vụ anh nông dân nuôi gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù; Vụ ca sĩ Jack kiện yêu cầu xác định cha cho con.

Liên quan vụ anh nông dân nuôi gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, ngày 14-8, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm 35/2025/HSST ngày 8-8 của TAND khu vực 5- Hưng Yên. Trước đó, chiều 8-8, TAND khu vực 5- Hưng Yên đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành cho rằng kết luận của bản án sơ thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Cuối chiều 13-8, sau khi được tại ngoại về quê nhà, anh Thành cho biết: “Mong muốn phiên tòa phúc thẩm sắp tới được hưởng mức án nhẹ nhất để được ở với mẹ với vợ và ba con còn nhỏ tại Nghệ An”.