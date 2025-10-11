Điểm tin ANTT: Hành trình truy bắt nghi phạm bắn tử vong 3 người; Tình tiết mới vụ thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu 11/10/2025 18:47

Liên quan vụ nghi phạm bắn tử vong 3 người ở Đồng Nai, chiều ngày 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người, cướp tài sản tại xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai), để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác đến các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân. Trước đó, sáng ngày 3-10 người dân phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) (đều là tên viết tắt) tử vong tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương chảy máu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công hai Phó Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.