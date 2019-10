Thu hồi 2 dự án du lịch gần căn cứ quân sự Cam Ranh

Ngày 20-10, một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan này vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng - du lịch sinh thái Mũi Hời và dự án khu du lịch sinh thái Mũi Hời - Ngọc Sương. Lý do chấm dứt, thu hồi các dự án du lịch này là do nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư theo Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.



Khu vực có các dự án bị thu hồi.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng - du lịch sinh thái Mũi Hời rộng 40 ha, do Công ty TNHH Văn Phong làm chủ đầu tư, được tỉnh cấp chứng nhận đầu tư hồi năm 2011. Dự án khu du lịch sinh thái Mũi Hời - Ngọc Sương rộng 8 ha, do Công ty CP Ngọc Sương làm chủ đầu tư, được cấp chứng nhận đầu tư năm 2012. Hai dự án trên nằm ở khu vực Mũi Hời, thuộc xã Cam Lập, TP Cam Ranh. Cả hai dự án đều nằm hoàn toàn trong vành đai an ninh quốc phòng. Trước khi cho chủ trương đầu tư, tỉnh Khánh Hòa đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng và được đồng ý.



Một góc dự án khu du lịch sinh thái Mũi Hời - Ngọc Sương.

Tuy nhiên, tháng 9-2015, Thủ tướng ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, trong đó quy định rõ “riêng khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch”. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng về hai dự án du lịch trên nhưng đến nay chưa được trả lời. Do hai dự án nằm ở vị trí nhạy cảm nên tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động. Việc tính toán, bồi thường cho các nhà đầu tư sẽ giải quyết sau.



Trước đó, năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã cho ngừng toàn bộ hoạt động dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba và dự án khu du lịch sinh thái đảo Bình Hưng, cùng được cấp chứng nhận đầu tư năm 2012, vì lý do nằm trong khu vực “mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút”.