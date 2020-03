Tiền Giang, Long An tạm dừng vận tải hành khách công cộng

Tại Tiền Giang, Sở GTVT tỉnh này thông báo kể từ 0 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 15- 4 có 4 tuyến xe buýt liên tỉnh phải tạm ngừng hoạt động gồm: Tuyến từ Bến xe thị xã Gò Công - Ga hành khách Quận 8, TP.HCM; Tuyến từ Bến xe Tiền Giang - Cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre; Tuyến từ Bến xe Hưng Long - Mỹ An, Đồng Tháp; - Tuyến từ Bến xe An Hữu - Cao Lãnh, Đồng Tháp.



Cạnh đó, điều chỉnh tạm thời điểm cuối từ Bến xe Cần Đước (Long An) về Bến phà Mỹ Lợi cũ (Tiền Giang) trên tuyến xe buýt từ Bến xe Tiền Giang - Bến xe Cần Đước (Long An).

Riêng các tuyến nội tỉnh hoạt động theo hướng giảm 50% tần suất chạy xe/tuyến.



Tạm dừng các tuyến vận tải hành khách công cộng để chống Covid-19 . Ảnh: minh họa

Đối với xe tuyến cố định, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang yêu cầu tạm ngừng hoạt động 04 tuyến từ Tiền Giang - Long An, gồm: Tuyến từ Bến xe Tiền Giang - Bến xe Kiến Tường; Tuyến từ Bến xe, tàu khu I - Bến xe Kiến Tường; Tuyến từ Bến xe, tàu khu I - Bến xe Vĩnh Hưng; Tuyến từ Bến xe Tân Phú Đông - Vĩnh Hưng.

Đối với các tuyến đi TP.HCM phải giảm tối thiểu 60% số chuyến xe trên tuyến.

Ngoài ra, đối với xe taxi, các phương tiện vận chuyển hành khách khác hạn chế vận chuyển hành khách đi, đến các tỉnh, thành phố; đặc biệt là các tỉnh, thành phố đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19; các tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lây nhiễm cao, các huyện biên giới thuộc các tỉnh giáp biên giới.

Xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng; phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách: Không chở quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách; hướng dẫn tổ chức cho hành khách giữ khoảng cách trên phương tiện, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Riêng đối với phà, duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại bến phà và trên phà.

Tuy nhiên phải lưu ý, bố trí tần suất chuyến phà hoạt động hợp lý, vận chuyển hành khách bảo đảm không được chở quá sức chứa 50%, bảo đảm cho hành khách trên phà cách nhau tối thiểu 02 mét và phải đeo khẩu trang theo quy định. Phải từ chối vận chuyển khi hành khách không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định.



Các xe buýt công cộng ở Long An tạm dừng hoạt động

Tại Long An, để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19, Sở GTVT tỉnh Long An cũng chỉ đạo tạm ngừng các tuyến buýt, tuyến cố định nội và liên tỉnh.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 28-3 cho đến khi có thông báo mới, Long An tạm ngừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ các huyện biên giới tỉnh Long An gồm: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa, Đức Huệ đi TP.Tân An, TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Tạm ngừng các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Long An bao gồm các tuyến xe buýt nội tỉnh và các tuyến buýt liền kề từ tỉnh Long An đi TP.HCM.

Sở GTVT tỉnh Long An cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải không cấp lệnh vận chuyển hành khách đối với các phương tiện hợp đồng đi, đến các huyện biên giới Đức Huệ, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường….

Riêng các xe đưa rước công nhân vẫn duy trì, tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định…