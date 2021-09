Dựa vào bảng thống kê lưu lượng phương tiện lưu thông trung bình theo ngày tại 100 điểm đo đếm đã có dấu hiệu tăng so với thời gian mới thực hiện nhiều biện pháp siết chặt khi áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 23-8).

Theo Sở GTVT TP.HCM, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 5-9 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính) đã giảm 86% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội, giảm 9% so với ngày 4-9. Tuy nhiên số liệu lại tăng 37% so với ngày chủ nhật tuần trước 29-8.



Biểu đồ lượng phương tiện lưu thông trong ngày. Ảnh: ĐT.

Dựa vào bảng thống kê cho thấy ngày 29-8, lượng phương tiện lưu thông giảm 89% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Đến ngày 30 và 31-8 lượng phương tiện lưu thông đã tăng hơn những ngày trước đó với 85% và 84% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội. Tới ngày 4-9 và 5-9, lượng phương tiện lưu thông đã giảm hơn so với ngày 31-8 với 86% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, so với ngày 23-8, lượng phương tiện lưu thông đã tăng hơn trước đó. Cụ thể ngày 23-8 giảm 91% lượng phương tiện lưu thông so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội thì nay chỉ còn 86%.

Trong đó xe máy chiếm 7,3%, xe hơi chiếm 15,3%, xe tải chiếm 71,1%, xe 16 chỗ trở lên chiếm 5%, xe trên 35 chỗ, tải nặng chiếm 1,3 %.

Cũng dựa vào bảng thống kê thành phần phương tiện tham gia giao thông cho thấy lượng phương tiện có tăng, song chủ yếu tăng ở phần xe tải và xe máy.

Cụ thể, ngày 4-9 có 9,4% là xe máy, 25,1% là xe hơi, 58,3% là xe tải, xe trên 16 chỗ chiếm 6,7%. Đến ngày 5-9 có 11,5% xe máy, 24,2% xe hơi, 58% xe tải và 5,9% là xe trên 16 chỗ.