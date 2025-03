Dự báo thời tiết ngày 21-3: Bắc Bộ tiếp tục rét, Nam Bộ trời nắng nóng, mưa rào và dông vài nơi 21/03/2025 07:18

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 21-3 cụ thể: Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 16-18 độ C vào sáng sớm, cao nhất 24-26 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét với nhiệt độ từ 13-16 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Thanh Hóa đến Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 23-26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 18-24 độ C, cao nhất 24-31 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 30-36 độ C. Tại TP.HCM, nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C, không mưa.