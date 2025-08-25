Dự báo thời tiết ngày 25-8: Miền Bắc mưa to, có nơi mưa rất to 25/08/2025 09:24

(PLO)- Dự báo thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão số 5.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo thời tiết hôm nay 25-8, bão số 5 sẽ đổ bộ gây mưa to kèm dông gió cho thời tiết nước ta.

Cụ thể vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.