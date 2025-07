Dự báo thời tiết ngày 9-7: Miền Bắc đón đợt mưa lớn kéo dài 09/07/2025 07:43

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 9-7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.