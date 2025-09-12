Video Tin Tức

Đừng để phút bốc đồng phải trả giá đắt

(PLO)- Vụ việc một người đàn ông trong tình trạng say xỉn đã có hành vi gây rối, xô đẩy lực lượng chức năng, khiến một thanh niên xung phong bị thương phải nhập viện làm dấy lên lo ngại về thực trạng chống người thi hành công vụ ngày càng phức tạp, đòi hỏi biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe.
Theo quy định pháp luật, hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ gây cản trở hoạt động quản lý nhà nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng và trật tự xã hội. Cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp manh động, coi thường pháp luật, nhằm bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ những người đang làm nhiệm vụ.

ĐÀO HÀ – YẾN CHÂU - PHÚ HIỀN
