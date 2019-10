Ngắm á hậu Thủy Tiên như búp bê trong đầm vàng

Show thời trang đầu tiên của top 60 thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, đồng thời cũng là thử thách dành cho các thí sinh trong cuộc thi năm nay. Sau thử thách này, 15 thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ bị loại, 45 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.





Show diễn thời trang của top 60 thí sinh có ba bộ sưu tập của ba nhà thiết kế, đó là Lê Ngọc Lâm với Blooming Fungi, Lý Giám Tiền với Atelier spring summer2020 và The first look của thương hiệu Dcollab.





Tham dự chương trình với tư cách khách mời, á hậu Thủy Tiên diện chiếc đầm vàng xinh xắn trong BST Blooming Fungi lấy ý tưởng từ vẻ đẹp của loài nấm Oyster nở rộ. Thủy Tiên chia sẻ, với tư cách là một người bạn của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, cô rất bất ngờ với những ý tưởng táo bạo của anh dành cho bộ sưu tập cũng như sự trình diễn chuyên nghiệp của 60 thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.







Cô chia sẻ thêm, trong thời gian tới cô sẽ tập trung xây dựng hình ảnh một cô nàng hiện đại, năng động, thời thượng và đặc biệt là một vai diễn cá tính trong bộ phim điện ảnh khởi chiếu vào năm 2020.