8 MV nổi bật thắng giải Âm nhạc Mỹ AMAs 2020

Cùng nhìn lại 8 MV nổi bật tại AMA năm nay trong danh sách nghệ sĩ thắng giải tại AMAs 2020, tối 22-11 (giờ địa phương).

Danh sách nghệ sĩ thắng giải tại AMAs 2020

1.

Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift

Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Pop/Rock: Taylor Swift



Taylor Swift.

MV yêu thích nhất "Cardigan" của Taylor Swift

Nguồn: Kênh Youtube của Taylor Swift

2.

Album được yêu thích nhất – thể loại Pop/Rock: Harry Styles, "Fine Line"

Nguồn: Kênh Youtube của Harry Styles

3.

Ca khúc được yêu thích nhất - thể loại Pop/Rock: "Don't Start Now" của Dua Lipa

Nguồn: Kênh Youtube của Dua Lipa

4.

Ca khúc được yêu thích nhất – thể loại Country: Dan + Shay with Justin Bieber, "10,000 Hours"

Màn kết hợp của năm: Dan + Shay with Justin Bieber, "10,000 Hours"

Nguồn: Kênh Youtube của Dan And Shay

5.

Album được yêu thích nhất – thể loại Country: Blake Shelton, "Fully Loaded: God's Country"

Nguồn: Kênh Youtube của Blake Shelton

6.

Album được yêu thích nhất – thể loại Rap/Hiphop: "Please Excuse Me For Being Antisocial" của Roddy Ricch

Nguồn: Kênh Youtube của Roddy Ricch

7.

Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Soul/R&B

The Weeknd



Album được yêu thích nhất nghệ sĩ - thể loại Soul/R&B



"After Hours" của The Weeknd,

Ca khúc được yêu thích nhất nghệ sĩ - thể loại Soul/R&B



"Heartless" của The Weeknd,

Nguồn: Kênh Youtube của The Weeknd

8.

Thu âm được yêu thích nhất

"Birds of Prey: The Album"

Nguồn: Kênh Youtube "Original Soundtrack"

Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội: BTS



Cặp đôi/nhóm nhạc được yêu thích nhất – thể loại Pop/Rock: BTS



Nhóm BTS. Ảnh: Teen Vogue

Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Pop/Rock





Justin Bieber. Ảnh: Teen Vogue

Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Country: Kane Brown



Kane Brown. Ảnh: tasteofcountry.com

Cặp đôi/nhóm nhạc được yêu thích nhất – thể loại Country Dan + Shay



Dan + Shay. Ảnh: cmt.com

Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Rap/Hiphop Juice WRLD





Juice WRLD. Ảnh: theguardian.com

Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Rap/Hiphop Nicki Minaj



Nicki Minaj. Ảnh: grammy.com

Ca khúc được yêu thích nhất – thể loại Rap/Hiphop



Cardi B ft. Megan Thee Stallion, "WAP"

Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Soul/R&B: Doja Cat

Nghệ sĩ mới của năm: Doja Cat



Doja Cat. Ảnh: newindianexpress.com

Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất nghệ sĩ - thể loại Latin

Bad Bunny

Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất nghệ sĩ - thể loại Latin

Becky G

Album được yêu thích nhất nghệ sĩ - thể loại Latin

Bad Bunny, "YHLQMDLG"

Ca khúc được yêu thích nhất - thể loại Latin



KAROL G & Nicki Minaj, "Tusa"

Nghệ sĩ được yêu thích nhất nghệ sĩ - thể loại Alternative rock

Twenty One Pilots

Nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Adult contemporary



Jonas Brothers

Nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại Contemporary Inspirational



Lauren Daigle

Nghệ sĩ được yêu thích nhất – thể loại nhạc nhảy điện tử (EDM)

Lady Gaga