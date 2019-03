Diễn viên, đạo diễn 9x công bố phim độc lập mùa hè

Bình dị, lãng mạn mà nên thơ, đoạn teaser giới thiệu phim điện ảnh Tháng 5 để dành nhưng hứa hẹn sẽ là một tác phẩm độc lập hay ho kể từ sau Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

Đoạn teaser khơi gợi cả bầu trời thương nhớ nơi thế hệ 8x, đặc biệt là những ai từng sinh sống và học tập tại vùng trung du miền Bắc hồi đầu thế kỉ 21.

Có lẽ, những ai thuộc lứa 8x hay 9x đời đầu đều không xa lạ với kiểu tỏ tình qua áng văn chương. Mặc dù chưa hé lộ gì nhiều ngoài bối cảnh học đường miền Bắc cộng thêm nội dung ngôn tình nhẹ nhàng, Tháng 5 để dành vẫn gây ấn tượng tốt bởi cái chất trong trẻo, thơ mộng vốn hiếm thấy ở dòng phim thương mại hiện đại. Lấy cảm hứng từ tập hồi ức online đình đám trên cộng đồng Blog 360 – Ranh Giới của tác giả Rain8x, năm 2016, một ê kíp làm phim trẻ tuổi đã tìm cách chuyển thể câu chuyện ấy lên màn ảnh rộng.

Bộ phim có nội dung xoay quanh mối tình học đường “huyền thoại” giữa Hiếu và cô bạn lớp phó học tập Mai Ngọc.



Tháng 5 để dành, lấy bối cảnh “thị trấn yên bình nằm giữa vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ bao quanh là núi”, tác phẩm hứa hẹn sẽ đem tới làn gió mới mẻ cho dòng phim học đường Việt Nam. Hơn nữa, khi gợi nhắc giai đoạn cuối những năm 90 - đầu 2000, chắc chắn thế hệ 8-9x khó lòng quên được cái thời cấp 3 đầy nổi loạn trên ghế nhà trường. Không cắm mặt vào chiếc điện thoại tương tự mấy bạn trẻ hiện nay, các “bậc tiền bối” tìm kiếm niềm vui thông qua nhiều hoạt động cực kì lý thú: tổ chức đi dã ngoại, đá banh (ăn tiền), thả diều, thi làm báo tường hay táo bạo hơn như… leo tường cúp học.

Những rung động đầu đời đáng yêu giữa hai nhân vật chính giúp tác phẩm mang màu sắc mới lạ.



Dựa theo mốc thời gian diễn ra câu chuyện, hầu hết khán giả sẽ không khỏi so sánh Tháng 5 để dành với Cô gái đến từ hôm qua (2017), một tác phẩm cũng tái hiện rất tốt đời sống thường nhật ở lớp trẻ ngoại ô năm 1997. Tuy nhiên, hai phim này thực tế lại chẳng hề giống nhau do khác biệt lớn về mặt địa lý. Cụ thể, do sinh sống tại vùng nông thôn miền Bắc, Hiếu cùng đám bạn đều chưa có cơ hội được trải nghiệm thú vui la cà quán xá, đánh billard hoặc hẹn hò trong rạp chiếu bóng như anh chàng Thư “thơ thẩn” và cô nàng Việt An.

Khán giả sẽ được chứng kiến một bộ phim nhẹ nhàng và trong trẻo



Chưa kể, nếu đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sử dụng chất liệu âm nhạc để thể hiện tâm trạng nhân vật, kết nối mạch truyện trong Cô gái đến từ hôm qua, thì yếu tố bồi đắp cho tình cảm giữa đôi trẻ nơi Tháng 5 để dành chính là văn chương. Vốn vẽ đẹp lại còn có máu thi sĩ, Hiếu nhanh chóng “đốn gục” trái tim Mai Ngọc bằng biết bao vần thơ sến sẩm, mà bốn câu thất ngôn bát cú lãng mạn tại đoạn teaser vừa rồi là một ví dụ tiêu biểu. Thêm vào đó, việc xây dựng, sắp xếp những khoảnh khắc đáng yêu lẫn ngọt ngào sẽ giúp quá trình chuyển biến tâm lý của cả hai người thêm phần thuyết phục.

Thời hoa mộng đáng nhớ của thế hệ 8-9x sẽ được tái hiện trọn vẹn qua Tháng 5 để dành.



Không chỉ vậy, sau thành công đáng nhớ của Nhắm mắt thấy mùa hè hồi năm ngoái, khán giả đã phần nào có một cái nhìn rõ ràng hơn về khái niệm “phim độc lập”, về cuộc hành trình của những người trẻ mê làm phim. Kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết đó, Tháng 5 để dành là tác phẩm được làm bởi một nhóm các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên thuộc thế hệ 9x đời đầu. Thậm chí mỗi người họ còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong suốt quá trình nhào nặn nên đứa con tinh thần. Vì vậy, tác phẩm trên được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới vào thị trường điện ảnh Việt Nam với màu sắc yên bình, nhẹ nhàng mà day dứt.



Dẫu biết vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng Tháng 5 để dành bước đầu đã ghi được thiện cảm tốt nhờ sở hữu tông phim nhẹ nhàng, bay bổng, không trùng với trên thị trường chung.

Teaser Tháng 5 để dành:

Tháng 5 để dành dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24-5.