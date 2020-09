Những hình tượng ám ảnh đến từ loạt siêu phẩm kinh dị

Quả bóng bay màu đỏ trong It được xem như một ảo ảnh do Pennywise tạo ra để thu hút, khơi dậy sự tò mò và dẫn dụ nạn nhân đến cái chết.

Bản thân bóng bay không có ý nghĩa đặc biệt, thậm chí còn hay gắn liền với niềm vui của những bữa tiệc sinh nhật, của những kỉ niệm trẻ thơ.

Tuy nhiên bộ phim nổi tiếng chuyển thể từ tiểu thuyết Stephen King, bóng bay đỏ là hiện thân của gã hề ma quái và báo hiệu một điều gì đó có phần máu me, chết chóc và kinh hoàng đang chờ đợi.

Búp bê



Khỏi phải bàn cãi, những con búp bê huyền thoại như: Chucky, Annabelle , Billy hay Bill/Jigsaw. Đều khiến nhiều mọt phim rụng rời chân tay và trở thành nỗi ám ảnh bất tận của khán giả đại chúng.

Búp bê đã sớm xuất hiện từ rất lâu trong điện ảnh. Búp bê gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em nhưng lại mang dáng dấp và hình ảnh của con người nên khi xuất hiện ở phim kinh dị thường ám chỉ sự ma quái nơi linh hồn cư ngụ, không siêu thoát hay ám chỉ về sự kiểm soát, thao túng..



Talky Tina trong “The Twilight Zone” (1963)



Ý nghĩa của các con búp bê trong các bộ phim kinh dị đương đại cũng tương tự như vậy.

Cùng với đó, các nhà làm phim hiện đại cũng đầu tư hơn cho tạo hình món đồ chơi này, khiến mỗi giây phút chúng hiện hữu ám ảnh hơn cả.

Cây kéo



Cây kéo trong “US” (2019)



Đạo diễn Jordan Peele của siêu phẩm Get Out và Us từng chia sẻ: “Kéo là một món đồ có nhiều lớp ý nghĩa và từng xuất hiện rất nhiều trong điện ảnh, trong đó phải kể đến tính hai mặt, đối ngẫu”.

Cây kéo được lựa chọn cho bộ phim Us (2019) xoay quanh gia đình bốn người bất ngờ bị bản sao kỳ dị của chính mình tấn công và săn đuổi.