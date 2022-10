Hàng loạt cây xăng đóng cửa, Sở Công thương Bình Dương nói gì?

(PLO)- Theo giải thích, có thời điểm nguồn cung bị thiếu hụt, mặt khác do chiết khấu thấp nên các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đủ bù chi phí.

Ngày 4-10, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương giải thích nguyên nhân hàng loạt cây xăng đóng cửa.

Trong thời điểm trước khi Bộ Công thương điều chỉnh giá bán xăng dầu, hàng loạt cây xăng đã đóng cửa tạm nghỉ bán hoặc bán nhỏ giọt.

Nhiều người dân phải dắt xe cả vài km để tìm cây xăng, nhưng có cây xăng thì đóng cửa, có cây xăng chỉ còn dầu.

Giải thích về vấn đề này, bà Hà khẳng định không có việc các cây xăng “găm hàng”.

Theo bà Hà, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng hàng loạt cây xăng đóng cửa, đơn vị đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Dương đi kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, thì có cây đang đóng cửa để chờ nhập hàng, có cây thì hết xăng chỉ còn dầu, có cây thì hết dầu còn xăng.

Đến thời điểm nay, chỉ còn một số ít cây xăng đóng cửa tạm nghỉ, còn lại hầu hết đã hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thực tế các cây xăng đóng cửa tạm nghỉ bán có nhiều lý do.

Cụ thể, một số đại lý cho biết do chiết khấu quá thấp, không đủ chi phí trả tiền lương cho nhân viên, điện nước nên trần trừ trong việc nhập hàng về bán. Chính vì lý do này, nhiều cửa hàng đã viện các lý do để tạm thời đóng cửa.

Bên cạnh đó, phía sở Công thương cũng xác nhận có việc nguồn cung có thời điểm bị thiếu hụt nên ảnh hưởng đến việc cung cấp xăng dầu.

Ở một số nơi, các cây xăng đóng chủ yếu là các đại lý của Tổng công ty Thanh Lễ, do đơn vị này đang hết hạn giấy phép nhập khẩu trực tiếp xăng dầu. Tuy nhiên, đến nay đơn vị này đã có giấy phép, xăng dầu đã được nhập về đầy đủ nên đã cung ứng đủ cho các cửa hàng.

Ngành Công thương tỉnh Bình Dương, đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, vận động các cửa hàng xăng dầu bán hàng để phục phụ người dân. Bên cạnh đó, Sở làm việc với các đầu mối để đảm bảo nguồn cung liên tục để bình ổn thị trường.

LÊ ÁNH