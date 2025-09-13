Hàng xóm đổi vai bị cáo, bị hại trong cùng vụ án từ chuyện trẻ em đá bóng 13/09/2025 07:49

(PLO)- Từ mâu thuẫn trong việc nhắc nhở trẻ em không được đá bóng trúng quần áo mà hai bị cáo đã đánh nhau dẫn đến cả 2 cùng bị xử lý hình sự.

Chiều 12-9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Thái Thanh Sang (sinh năm 1976) và Lê Quang Tiến (sinh năm 1972) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Hai bị cáo cũng được xác định là bị hại trong vụ án.

Phiên toà được mở theo kháng cáo của cả hai bị cáo.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND khu vực 7 đã tuyên phạt Sang 1 năm tù và Tiến 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: YC

Theo cáo trạng, khoảng hơn 18h ngày 22-4-2023, cháu N là con của Thái Thanh Sang chơi đá banh cùng với bạn tại lối đi chung giữa nhà của Sang và nhà của Lê Quang Tiến ở quận 12, TP.HCM thì giữa vợ của Tiến và Sang xảy ra cự cãi với nhau.

Thấy vậy, Tiến từ trong nhà đi ra thì Sang tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Tiến. Tiến chạy vào trong nhà lấy 1 con dao, Sang cũng chạy vào trong nhà lấy 1 cây gậy ba khúc rồi cả hai cầm hung khí đi ra...

Hậu quả, Tiến bị thương tích 3%, Sang bị thương tích 16%...

HĐXX phúc thẩm cho rằng mức án đã tuyên của cấp sơ thẩm đối với các bị cáo là có căn cứ, phù hợp nên bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

