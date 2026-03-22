Hơn 1.000 bạn trẻ diện Việt phục diễu hành ở trung tâm TP.HCM
QUỲNH DIỆP - THUẬN VĂN
(PLO)- Hơn 1.000 bạn trẻ diện lên mình những bộ Việt phục truyền thống rực rỡ, diễu hành qua các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình yêu và tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiều 21-3, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên năm 2026 - Youth Fest, hàng nghìn bạn trẻ khoác lên mình những bộ Việt phục tham gia đồng diễn tại khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa), tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Qua 6 năm tổ chức, ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” đang dần trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của giới trẻ TP.HCM.
Sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của trang phục đã tạo nên một bức tranh sống động và giàu năng lượng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống.