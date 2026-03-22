Media

Hơn 1.000 bạn trẻ diện Việt phục diễu hành ở trung tâm TP.HCM

QUỲNH DIỆP - THUẬN VĂN

(PLO)- Hơn 1.000 bạn trẻ diện lên mình những bộ Việt phục truyền thống rực rỡ, diễu hành qua các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình yêu và tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc. 

Chiều 21-3, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên năm 2026 - Youth Fest, hàng nghìn bạn trẻ khoác lên mình những bộ Việt phục tham gia đồng diễn tại khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa), tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành Việt phục qua các tuyến đường trung tâm như Võ Văn Tần, Pasteur, trước khi kết thúc tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
Các bạn trẻ diện Việt phục, tay cầm cờ Tổ quốc vừa di chuyển vừa tham gia trình diễn flashmob trên nền ca khúc do ban tổ chức chuẩn bị từ trước, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.
Chương trình ngày càng mở rộng quy mô, thu hút đông đảo người yêu lịch sử, các nhóm nghiên cứu, thực hành văn hóa truyền thống cùng nhiều đơn vị theo đuổi việc phục dựng cổ phục. Sự kiện do Thành đoàn TP.HCM chỉ đạo, phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và các đơn vị văn hóa tổ chức.
Hoàng Huy (phải) và bạn đồng hành rạng rỡ khi khoác lên mình bộ Việt phục cùng đồng diễn với hàng nghìn bạn trẻ. "Lần thứ 2 mình tham gia và biết thêm về văn hoá Việt phục của Việt Nam, mong rằng những năm sau hoạt động này sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn, thu hút số lượng lớn hơn người tham gia" - Hoàng Huy chia sẻ.
Qua 6 năm tổ chức, ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” đang dần trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của giới trẻ TP.HCM.
"Em tham gia chương trình "Tóc Xanh Vạt Áo" đã 4 năm liên tiếp. Hoạt động là nơi kết nối những người cùng yêu Việt phục với nhau. Chính vì ý nghĩa nhân văn của chương trình, em mong muốn trong các năm sau sẽ có nhiều bạn trẻ tham gia hơn" - Nguyễn Yến Nhi (trái), sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ.
Hoàn Hảo và Minh Thuỵ cảm thấy rất tự hào khi được là một phần của buổi diễn Việt phục có quy mô lớn như vậy.
Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” lần thứ VI diễn ra trong hai ngày 21 và 22-3, gồm chương trình đồng diễn trên đường phố và không gian văn hóa.
Sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của trang phục đã tạo nên một bức tranh sống động và giàu năng lượng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống.
Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, chương trình còn hướng đến việc khơi dậy tình yêu lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc dân tộc trong giới trẻ, từ đó góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
từ khóa

#Việt phục #trung tâm TP.HCM #diễu hành

Đọc thêm