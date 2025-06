Indonesia- Trung Quốc,chiến thắng trong “tay áo” của HLV Branko Ivankovic? 05/06/2025 14:21

HLV Branko Ivankovic của tuyển Trung Quốc lọc lõi hơn đồng nghiệp Patrick Kluivert và xét nhiều khía cạnh khác.Trận Indonesia- Trung Quốc với chiến thắng nằm trong “tay áo” của đội khác.

Có rất nhiều lợi thế đang thuộc về HLV Branko Ivankovic.

HLV Patrick Kluivert cũng chẳng phải dẫn dắt đội tuyển Indonesia đá lượt đi và thua Trung Quốc 1-2 ở Thanh Đảo mà là HLV Shin Tae-yong. Trong khi đó HLV Branko Ivankovic đã dẫn dắt tuyển Trung Quốc đánh bại Indonesia ở trận đó.

HLV Branko Ivankovic có lợi thế trải nghiệm chiến thắng 2-1 ở lượt đi tại Thanh Đảo. Ảnh: AFC

HLV Branko Ivankovic có tay nghề,tuổi nghề và lăn lộn với bóng đá châu Á nhiều năm hơn. Ivankovic rất tinh quái.

Còn với HLV Patrick Kluivert trước khi đến Indonesia tiếp quản Shin Tae- yong thì cựu sao Hà Lan chẳng hề biết gì về bóng đá châu Á.

Cho đến nay, Patrick Kluivert dẫn dắt tuyển Indonesia hai trận, thua Úc 1-5 tại Sydney và thắng Bahrain 1-0 trên sân nhà. Trước đó, HLV Shin Tae-yong đã dẫn Indonesia hòa Úc 0-0 tại Bung Karno.

Bảng C, ngoài Nhật Bản đã nhất,5 đội còn lại đều còn hy vọng trước hai lượt trận cuối cùng,HLV Branko Ivankovic có thể thay đổi vị trí Trung Quốc?

Với HLV Branko Ivankovic,vị này giàu kinh nghiệm, tinh quái có những “đòn độc” rất khác người ông luyện cho cầu thủ cụ thể để ghi bàn vào lưới đối phương.

Hồi vòng loại World Cup 2022 khi còn dẫn dắt tuyển Oman,ngay lượt trận đầu giai đoạn 2, HLV Branko Ivankovic dẫn dẫn Oman đến Nhật Bản và bất ngờ đánh bại chủ nhà 1-0. Lần đó các cầu thủ Nhật có chiều cao khiêm tốn so với Oman. Thế là những tình huống phạt góc,số đông cầu thủ Oman bủa vây thủ môn đối phương, phần còn lại nhiều cầu thủ cao to, đứng rải rác sát mặt cầu môn.Khi quả bóng lật vào, nhiều cầu thủ cao to bật cao đánh đầu, còn thủ môn đối phương thì bị bao vây, khuất tầm nhìn, bị cản đường khi lao đến tình huống bóng.

Mảng miếng này, cũng được HLV Branko Ivankovic áp dụng khi tiếp tuyển Việt Nam và họ thắng 3-0,trong đó có đến hai bàn từ chiến dịch “vây số đông” khi Oman được hưởng phạt góc.

Với Indonesia cao to, chắc chắc tuyển Trung Quốc khó chơi chiêu này, nhưng vốn tinh quái, HLV Branko Ivankovic sẽ có “chiêu trò” độc, tung ra đúng lúc để ghi bàn.

HLV Ivankovic đã trải nghiệm lượt đi với Indonesia và thắng 2-1, nhất định tối 5-6, ông sẽ còn nhiều chiêu trò khác tại “chảo lửa” Bung Karno.

Còn Bung Karno có lợi thế cho chủ nhà Indonesia? Theo nhận định của chúng tôi là không đáng.Tuyển Trung Quốc khi đến vùng Đông Nam Á, họ vẫn có tâm lý của một kẻ “cửa trên”, bản lĩnh hơn, chững chạc hơn và đó là yếu tố quyết định để thầy trò HLV Branko Ivankovic cải thiện vị trí chót bảng và hy vọng có vé dự Play off.