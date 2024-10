Kết quả xác minh vụ 1 gia đình ở Đắk Lắk bị tấn công và đe dọa 01/10/2024 16:31

(PLO)- Kết quả xác minh của công an thể hiện ông Lê Văn Bình (tức Bình May) đã ném gạch hủy hoại tài sản nhà dân.

Chiều 1-10, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Krông Ana yêu cầu người dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự ở thôn Hòa Trung, xã Ea Bông.

“Khi nhận tin báo, chúng tôi đã yêu cầu Công an huyện Krông Ana làm việc ngay, theo hướng cấm không được tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự khi vụ việc đang được tòa thụ lý giải quyết. Vụ việc hiện đã được công an giải quyết” – vị lãnh đạo này thông tin.

Ông Võ Ba khẳng định, gia đình không nợ nần gì nhóm thanh niên đến nhà ông. Ảnh: VM

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Krông Ana, lúc 21 giờ ngày 29-7, tại một nhà dân ở thôn Trung Hòa, xã Ea Bông, huyện Krông Ana bị đập phá tài sản, làm hư hỏng một số vị trí mặt ngoài cánh cửa, tổng thiệt hạihơn 1,6 triệu đồng.

Người đang sử dụng căn nhà này là gia đình ông Võ Ba (66 tuổi).

Kết quả xác minh của cơ quan công an thể hiện, người gây ra vụ việc này là ông Lê Văn Bình (ngụ cùng địa chỉ), đồng thời, cũng là người có lỗi cố ý trực tiếp, động cơ, mục đích giải quyết mâu thuẫn tức thời.

Nhà bà Vân bị nhóm thanh niên làm sập đổ tường rào. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Tuy vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana, xác định hành vi của Lê Văn Bình (tên thường gọi là Bình May-PV) không đủ yếu tố cấu thành tội phạm cố ý làm hỏng tài sản, được quy định tại khoản 1, điều 178, BLHS; thuộc hành vi cần phải xử phạt vi phạm hành chính.

Như PLO phản ánh, khoảng 21 giờ 30, ngày 29-7, trong khi cả gia đình đã ngủ thì bất ngờ một nhóm người đứng ngoài cổng dùng gạch, đá ném vào nhà ông. Hậu quả khiến cánh cửa gắn kính dẫn vào phòng khách bị vỡ nát.

Theo bà Trần Thị Vân (64 tuổi, vợ ông Võ Ba), khi xảy ra sự việc bà đứng ở phòng khách và nghe giọng của một người đàn ông lớn tiếng nói “tao là Bình May đây”. Theo bà Vân, đây là ông Lê Văn Bình (ngụ cùng địa chỉ).