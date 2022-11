Khai mạc World Cup 2022: Mở cửa toàn thế giới

(PLO)- Buổi lễ khai mạc World Cup 2022 tại Qatar diễn ra thật ấn tượng với Thông điệp ‘World Cup mở cửa cho toàn thế giới’.

Vào lúc gần 22h đêm nay (20-11), lễ khai mạc World Cup 2022 tại Qatar đã chính thức diễn ra với thông điệp chính được truyền đi là ‘World Cup mở cửa cho toàn thế giới’.

Tất cả thông tin về bảng A World Cup 2022: Mane vẫn góp mặt (PLO)- Hà Lan là đội bóng mạnh nhất tại bảng A World Cup 2022 khi đội bóng của HLV Louis Van Gaal sẽ đối đầu với chủ nhà Qatar, Senegal và Ecuador. Mane dù chấn thương nhưng vẫn có tên trong đội hình tuyển Senegal.

Buổi lễ khai mạc mở đầu bằng màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc tuyệt vời cùng sự xuất hiện của diễn viên gạo cội Morgan Freeman. Freeman mở đầu bằng giọng thuyết minh trên video nhưng sau đó ông xuất hiện trực tiếp trên sân khấu trước sự ngạc nhiên của đám đông. Thông điệp của Freeman và chủ nhà World Cup Qatar gửi đến người hâm mộ bóng đá là “World Cup mở cửa cho toàn thế giới”.

Sau đó, Bài hát mang tính biểu tượng của World Cup 2010 Waka Waka được vang lên khắp sân vận động Al Bayt trước khi chuyển sang bài "Feel the Magic in the Air" rồi “Waving Flag”.

Bữa tiệc tiếp tục khi ca sĩ Hàn Quốc Jung Kook bước lên giữa sân khấu trình diễn, xung quanh anh là các vũ công.

Morgan Freeman sau đó trở lại sân khấu mang đến cho chúng ta một câu chuyện về bóng đá trong một bài phát biểu ở phần cuối lễ khai mạc World Cup 2022.

Cuối cùng, hoàng thân Amir Sheikh Tamin al-Thani phát biểu trước đám đông khi một chiếc áo đấu khổng lồ, linh vật World Cup và một biểu tượng khổng lồ lấp đầy sân khấu kết thúc lễ khai mạc World Cup 2022.

World Cup 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức bắt đầu. Vào lúc 23h đêm nay (20-11), trận đấu khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Dưới đây là chùm ảnh lễ khai mạc World Cup 2022:

PHẠM QUANG