Kiểm toán chỉ ra 2 dự án tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí ở Đắk Lắk 21/08/2025 11:51

Trong báo cáo kiểm toán ngân sách tỉnh năm 2024 và chuyên đề lồng ghép tại tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII xác định có hai dự án tại tỉnh này chậm tiến độ so với quyết định đầu tư ban đầu, chưa đưa vào sử dụng, chưa có quyết định điều chỉnh tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí.

Đó là dự án hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, thuộc dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng và dự án hồ chứa nước Yên Ngựa.

Đập hồ Krông Pách Thượng. Ảnh: VŨ LONG

Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng hiện còn 239 ha chưa giải phóng mặt bằng do khó khăn trong áp dụng Luật Đất đai 2024 đối với đất không đủ điều kiện bồi thường.

Bên cạnh đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao, trong khi Chính phủ không cho tăng tổng mức đầu tư. Điều này dẫn đến việc phải giảm quy mô đầu tư nhiều hạng mục, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, làm kéo dài thời gian hoàn thành.

Công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư của dự án phải thực hiện nhiều lần, thời gian thực hiện kéo dài; chưa có chủ trương chuyển đổi rừng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công xây dựng công trình ...

Dự án hồ Yên Ngựa tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí. Ảnh: VŨ LONG

Theo Kiểm toán Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở xã Ea Ning còn nhiều tồn tại chưa được giải quyết.

Dự án còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của người dân về việc chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng còn thiếu so với các phương án đã phê duyệt, thu hồi đất; hiện đang triển khai dở dang, tiến độ, khối lượng thực hiện của dự án qua các báo cáo của chủ đầu tư đạt thấp.

Công trình hồ chứa nước Yên Ngựa cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục đầu tư giai đoạn 2. Phần vốn còn thiếu của dự án so với số vốn mà tỉnh đã bố trí cho dự án để thực hiện dự án 162 tỉ đồng thì dự kiến còn thiếu gần 270 tỉ đồng ...

Kiểm toán Nhà nước nhận định: Qua những kết quả trên cho thấy việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ kế toán, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk còn có những hạn chế, tồn tại trong các công tác: lập, giao dự toán; quản lý, chấp hành ngân sách; quyết toán ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tạm ứng ngân sách và các nội dung khác có liên quan.