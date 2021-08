Hàng triệu tấn nông sản Nam bộ, Tây Nguyên ùn ứ Bộ Công Thương cho biết hiện có khoảng 5 triệu tấn lúa, gần 4 triệu tấn rau củ, 400 triệu quả trứng, 600.000 tấn thịt gà, 120.000 tấn hải sản, 80.000 tấn thịt heo hơi... của 26 tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên đang cần đầu ra. Đặc biệt, nhiều tỉnh, TP đang vào mùa thu hoạch thanh long, nhãn, bơ, sầu riêng... nên số lượng cần tiêu thụ lên tới 4 triệu tấn. Việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do các địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát đi lại, vận tải hàng hóa; nhiều chợ truyền thống, đầu mối đóng cửa... Cạnh đó, thương lái khó đi lại thu mua, nông sản thiếu lực lượng thu hoạch; các công ty chế biến nông sản, thủy sản, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm... phải tạm ngừng hoạt động do xuất hiện ca nhiễm hoặc không đủ điều kiện sản xuất theo yêu cầu "ba tại chỗ"... Khó khăn càng chồng chất khi chi phí logistics, cước vận tải mỗi ngày một tăng khiến DN có đơn hàng cũng khó mà giao cho đối tác. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Vina T&T, đơn vị chuyên xuất khẩu trái cây sang Mỹ, châu Âu, cho biết giá vận tải biển đang tăng rất cao. “Lo ngại nhất khi cách đây không lâu, tôi có nhận được thông tin các hãng tàu không nhận vận chuyển hàng trái cây, rau củ bằng kho lạnh. Lý do là giá loại hàng này bằng với hàng khô mà rủi ro cao hơn nên không được ưu tiên” - ông Tùng cho biết. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của cả nước, đặc biệt ở những tỉnh, TP thực hiện giãn cách xã hội càng trở nên cấp bách. Bộ trưởng đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc số lượng chủng loại sản phẩm cần tiêu thụ, có giải pháp để tự cân đối nhu cầu tại chỗ. Số còn lại khẩn trương kết nối với bộ, ngành, các hiệp hội... để được tư vấn hỗ trợ tiêu thụ khẩn cấp. “Nhiều nước sản xuất nông sản, lúa gạo bị đứt gãy vì dịch, trong khi ta vẫn giữ được thì đó là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này có thể tuột khỏi tay nếu không có hành động khẩn cấp, kịp thời” - bộ trưởng phát biểu. 811 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm

Thông tin từ Tổ công tác đặc biệt của Bộ NN&PTNT cho hay đến ngày 6-8, có tổng cộng 811 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm đăng ký với Tổ công tác. Theo đó, rau củ 214 đầu mối, trái cây 199 đầu mối, thủy hải sản 324 đầu mối, lương thực 40 đầu mối, các mặt hàng khác 34 đầu mối. Các DN, đơn vị kinh doanh, sản xuất, phân phối cần nguồn hàng, đăng ký Tổ công tác sẽ kết nối.