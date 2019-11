‘Bão giá biến thịt heo thành đặc sản, đắt hơn thịt bò’

Ăn nhiều thịt heo ngày tết “xưa rồi Diễm” . Liệu rằng đến tết, các TP lớn có thiếu thịt heo khi mới đây cơ quan quản lý nhà nước dự báo thiếu khoảng 200.000 tấn thịt heo cho tiêu dùng cuối năm? + Tôi đảm bảo tết không thiếu nhiều đâu. Vì người dân đã đổ về quê ăn tết, các bếp ăn tập thể, trường học tiêu thụ thịt heo nhiều nhất thì đóng cửa, mà bản thân các đơn vị này cũng đã chuyển sang sử dụng thịt heo đông lạnh nhiều rồi. Do đó nguồn cung heo có thể giảm nhưng cầu không lớn đến mức gây khủng hoảng thị trường. Hơn nữa, xu hướng người dân ăn tết chọn các thực phẩm cao cấp, thịt heo chỉ là thêm phần phụ họa.

Nuôi heo theo hướng an toàn sẽ giảm được nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: PM . Nhưng sau tết thì sự lạc quan này có lẽ không còn nữa vì người dân vẫn không dám nuôi heo? + Chúng ta phải tôn trọng cơ chế thị trường do cung-cầu quyết định thôi. Thịt heo sẽ đắt ngang thịt bò và có thể đắt hơn. Lúc này thì người tiêu dùng phải điều chỉnh, đắt quá thì giảm ăn thịt heo nóng (sử dụng ngay sau giết mổ) và chuyển sang sử dụng thịt đông lạnh. Mà tôi nghĩ thiếu thịt heo hiện nay cũng là cứu những người chăn nuôi gà, vịt đang thua lỗ. . Như vậy, có thể hiểu trong thời gian tới người dân phải ăn thịt đông lạnh? + Tôi nghĩ ăn thịt đông lạnh có nhiều cái lợi chứ không có gì hại. Người Việt Nam có thói quen ăn thịt nóng nhưng hành vi mua bán lại quá nhiều cái hại. Chẳng hạn, giết mổ lúc 12 giờ đêm và sau đó đưa ra các chợ bán, thời gian này thịt đã bắt đầu nhiễm vi sinh, chưa kể miếng thịt bị cả trăm cái tay ấn vào kiểm tra, mất vệ sinh. Thêm nữa, có mấy người mua về ăn liền đâu, cũng bỏ vào tủ lạnh cấp đông, cũng khác gì ăn thịt đông lạnh.