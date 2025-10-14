TP.HCM nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 14/10/2025 18:21

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP. Theo đó, căn cứ đặc thù của TP, để tham mưu đề xuất trình UBND TP chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Ảnh: NC

Cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở. Trong đó là hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP được giao chủ trì ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn TP. Đồng thời, phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và dễ dàng thực hiện.

Sở Xây dựng còn được giao phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, để đề xuất giải pháp tháo gỡ.