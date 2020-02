Chủ tịch Thaco: ‘Tôi đang bắt tay với 2 đại gia giỏi’

Vua cá Hùng Vương nói về mối lương duyên với Thaco Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hùng Vương, thừa nhận công ty từng chìm đắm trong khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do cơ chế đầu tư cho ngành nông nghiệp VN chưa phù hợp. Chẳng hạn, khi thực hiện đầu tư cho chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn Đan Mạch thì để xây dựng đúng quy trình, 1 m2 cho heo đã trên 20 triệu đồng, cao hơn cả 1 m2 cho người ở. Đây là suất đầu tư rất lớn do đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng điều này khiến ngân hàng e dè vì nghĩ rằng cho vay đầu tư chuồng heo 20 triệu đồng/m2 lỡ có chuyện gì sẽ khó thu hồi vốn, trong khi số tiền đó cho vay đầu tư nhà dễ dàng thu hồi.

Công nhân HAGL đang đóng chuối vào thùng để xuất khẩu. Ảnh: PM

“Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền để thực hiện điều này. Do đó nếu tháo gỡ được khúc mắc này và có tầm nhìn về công nghệ tốt thì ngành nông nghiệp VN sẽ phát triển lớn với những sản phẩm có giá thành tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tốt hơn” - ông Minh nói. Ông Minh cũng cho hay ông đã chủ động gặp ông Trần Bá Dương để bàn về câu chuyện hợp tác giữa hai bên. “Dưới góc nhìn của tôi, ông Dương rất cẩn thận, không thể đùa với ông ấy. Thứ hai là ông ấy nói đi đôi với làm, đây là phong cách của một nhà doanh nghiệp lớn, của những người có tư tưởng lớn để làm những công việc lớn. Chúng tôi cùng có một điểm chung mong muốn xây dựng một nền nông nghiệp VN phát triển mạnh mẽ, cũng như chuỗi giá trị sản phẩm an toàn vệ sinh” - ông Minh nói.