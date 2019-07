Đằng sau việc Mỹ đánh thuế cao kỷ lục với thép Việt

Đã phát hiện nhiều vụ gian lận Tổng cục Hải quan cho biết hành vi giả mạo xuất xứ, thực hiện chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp thường xảy ra đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm, gỗ ép... Điển hình là nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về VN, sau đó thay bao bì hoặc bỏ bao bì, ghi “Made in VN”, xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ để xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… Ngành hải quan đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ gian lận C/O, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Điển hình như Cục Hải quan TP Hải Phòng từng phát hiện một công ty xuất nhập khẩu đã nhập khẩu mặt hàng theo khai báo là “củ loa, sạc điện thoại mới, C/O Trung Quốc”, có xuất trình C/O mẫu E nhưng khi kiểm tra thực tế trên hộp đựng sản phẩm hàng hóa và trên hàng hóa thể hiện chữ đúc chìm “Made in VN”. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia VN (VLCAC), cho biết hiện nay đã có Nghị định 185/2013 và Nghị định 124 sửa đổi, bổ sung Nghị định 185 của Chính phủ nhằm xử phạt những hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu. “Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa nhập khẩu có chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa thì tùy theo hành vi vi phạm cụ thể, tính chất, mức độ, hành vi vi phạm để xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 185/2013” - ông Hậu cho biết.