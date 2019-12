Doanh nhân ngoại mua 6.000 tấn gạo Việt/năm làm bánh

Từ “có duyên gặp nhau” đến 6,7 tỉ USD . Được biết tập đoàn của ông có một huyền thoại tạo dựng nên sản phẩm bánh gạo, một câu chuyện truyền cảm hứng cho những người muốn khởi nghiệp và làm giàu? + Năm 19 tuổi, ông Tsai Eng-Meng, nhà sáng lập thương hiệu Want Want, tiếp quản việc kinh doanh thực phẩm của gia đình. Ông nảy sinh ý tưởng muốn làm bánh gạo nhưng thời điểm này Đài Loan chưa có công nghệ sản xuất loại bánh này nên ông quyết định đến Nhật để tìm hiểu. Vào năm 1983, ở độ tuổi 25, ông Tsai Eng-Meng tìm gặp ông Maki San, người Nhật, lúc đó 64 tuổi và là ông chủ của Công ty bánh kẹo Iwatsuka để thuyết phục hợp tác sản xuất sản phẩm bánh gạo bán tại Đài Loan. Tuy nhiên, lúc đầu ông San từ chối hợp tác vì cho rằng ông Tsai Eng-Meng quá trẻ để bắt tay làm ăn.

Want Want tin rằng bánh kẹo được sản xuất từ gạo Việt Nam có thể chinh phục người tiêu dùng. Ảnh: MP Ông Tsai Eng-Meng kiên nhẫn thuyết phục và cho đến một ngày ông San quyết định mời ông Tsai Eng-Meng vào phòng, rót ra một ly rượu và nói “chúng ta có duyên gặp nhau”, đồng ý hợp tác. Cái duyên giữa hai ông đã đi suốt 40 năm, thương hiệu của chúng tôi đã chuyển giao sang thế hệ thứ ba là những người con trai của ông Tsai Eng-Meng. Theo tạp chí Forbes, ông Tsai Eng-Meng hiện nay xếp hạng thứ 272 trên bảng xếp hạng tỉ phú USD với giá trị tài sản là 6,7 tỉ USD. Còn tại Đài Loan, ông đứng thứ năm trong 50 người giàu nhất. . Như vậy, còn cái duyên với Việt Nam của công ty sẽ ra sao? + Chúng tôi đến Việt Nam cũng là một cơ duyên. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, thượng hạng từ một quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới như Việt Nam, cộng với bí quyết của một tập đoàn được mệnh danh là “vua bánh gạo”, chúng tôi tin rằng bánh gạo được sản xuất tại Việt Nam sẽ chinh phục được khẩu vị của những người tiêu dùng khó tính nhất thế giới. Tôi cũng tin chắc rằng có rất nhiều điều có thể học hỏi từ người tiêu dùng Việt Nam để từ đó có thể tạo ra những đồ ăn nhẹ như cách chúng tôi đã từng thành công trên quê hương mình.