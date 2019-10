Giá heo tăng chóng mặt, thương lái lùng mua

Nguy cơ thiếu thịt heo vào mùa cuối năm Số liệu từ Bộ NN&PTNT cho thấy đến nay dịch tả heo châu Phi đã phủ kín 63 tỉnh, TP, khiến khoảng 5 triệu con heo bị tiêu hủy. Trong khi đó, các trang trại lớn, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn không dám tái đàn do lo sợ dịch bệnh bùng phát trở lại. Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Business Consulting ước tính quy mô đàn nái trên cả nước đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, trong đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động lớn nhất từ dịch tả heo. Ipsos ước tính Việt Nam có thể thiếu hụt 500.000 tấn thịt trước tết Nguyên đán do nguồn cung chưa hồi phục. Anh Bình, một thương lái chuyên thu mua heo ở Đồng Nai và Bình Dương, cho hay mấy ngày qua giá heo hơi mỗi ngày mỗi tăng. Hiện giá mua tại trang trại trung bình 53.500 đồng/kg, thậm chí 55.000-56.000 đồng/kg. Anh Bình cũng cho biết bắt đầu xuất hiện tình trạng trang trại ém heo lại, chờ giá cao hơn nữa mới bán. Do đó, có những thương lái không có mối quen sẽ khó mua được heo hoặc phải mua với giá rất cao.