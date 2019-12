Nông dân, doanh nghiệp tung hàng độc phục vụ tết

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết, nhu cầu mua sắm bắt đầu tăng cao, các doanh nghiệp hối hả tung sản phẩm ra thị trường. Đáng chú ý, nhiều công ty đang chạy nước rút để tung ra những sản phẩm mới, độc, lạ phục vụ khách hàng trong dịp tết.



Áp dụng công nghệ Nhật làm bánh chưng Việt

“Ban đầu công ty nhận đơn đặt hàng khoảng 70 tấn bánh chưng đóng hộp, đến nay đã tăng lên hơn 100 tấn và khách vẫn tiếp tục đặt hàng nhưng chúng tôi đành hẹn… năm sau”. Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food, cho biết như vậy về tình hình tiêu thụ sản phẩm mới mà công ty lần đầu tiên tung ra thị trường.

Bà Lâm kể trước đây ở miền Nam, bánh tét thường được dùng trong những ngày tết nhưng vài năm trở lại đây bánh chưng cũng được tiêu thụ nhiều. Nắm bắt được thực tế này, công ty đã đưa ra thị trường loại bánh chưng đặc biệt có hạn sử dụng ba tháng ở nhiệt độ thường, không sử dụng chất bảo quản.

“Chúng tôi sử dụng công thức truyền thống kết hợp với công nghệ hút chân không hiện đại của Nhật Bản để nấu loại bánh chưng này. Qua đó mang đến cho khách hàng món quà ý nghĩa có thể tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Những chiếc bánh truyền thống được gói trong bao bì đa lớp trước khi nấu chín, đảm bảo tươi ngon, có hộp sang trọng để làm quà biếu” - bà Lâm nói. Bên cạnh bánh chưng, Sài Gòn Food còn đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm mới như lẩu tết, thùng quà tết.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vissan, cũng tiết lộ dịp tết năm nay công ty tung ra thị trường chín sản phẩm mới như thịt heo thảo mộc, nước xương hầm, chả bò vị Đà Nẵng… Đặc biệt, công ty cung cấp cho khách hàng sản phẩm “thịt heo kho trứng - ngon như mẹ nấu” được cải tiến phù hợp với hương vị truyền thống Việt Nam.

Theo ông Dũng, trước đây Vissan đã làm sản phẩm này đóng trong hộp thiếc, tuy nhiên khi để lâu, khui ra thì mùi vị không còn giống cách nấu truyền thống nữa. Vì vậy, năm nay công ty khắc phục bằng cách kho trong nồi đất như cách nấu thủ công của các bà nội trợ. Sau khi hoàn chỉnh, món thịt heo kho trứng được đóng hộp ở dạng đông lạnh. Người tiêu dùng chỉ cần mua về hâm nóng là có ngay nồi thịt kho trứng nước dừa truyền thống.

“Vì làm thủ công nên sản lượng không nhiều, sản phẩm chỉ bán ở hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty. Năm nay giá thịt heo đắt đỏ nên sản phẩm này cũng giúp giảm một phần chi phí cho người tiêu dùng trong dịp tết này” - ông Dũng cho biết thêm.



Xoài nghệ thuật thu hút sự quan tâm của khách mùa tết. Ảnh: TÚ UYÊN

Kết quả nghiên cứu của một số công ty nghiên cứu thị trường cho thấy dầu ăn là sản phẩm nằm trong tốp ngành hàng được mua sắm nhiều trong dịp tết. Nắm bắt nhu cầu này, đại diện Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An cho hay từ đầu tháng 11 đến nay, công ty đã cung ứng ra thị trường những nhóm dầu ăn chuyên biệt.

“Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mạnh tay cho các sản phẩm cao cấp trong dịp tết. Vì vậy, công ty tập trung vào phân khúc sản phẩm trung cấp và cao cấp với sản lượng tăng 12%-15% so với tết năm ngoái. Đơn cử như dòng sản phẩm thượng hạng với nguồn nguyên liệu cao cấp qua bảy bước tinh luyện theo công nghệ châu Âu, loại bỏ được tạp chất và lưu giữ tối ưu dưỡng chất tốt cho sức khỏe” - đại diện Tường An cho hay.

Độc đáo trái cây nghệ thuật trưng tết

Anh Huỳnh Thanh Tâm ở Bến Tre là một trong những nông dân chuyên sản xuất trái cây trưng tết. Anh cho hay: “Dịp tết năm nay tôi đưa ra thị trường khoảng 1.500 trái dừa tròn in chữ tài lộc, dừa hồ lô in chữ tài lộc; 700 trái bưởi tạo hình vuông, bưởi tròn in chữ tài lộc, phước lộc thọ…”.

Theo anh Tâm, đối với trái cây tạo hình, mỗi năm các nghệ nhân đều cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra các loại khuôn mẫu hoàn hảo hơn năm trước nên hình thức lẫn chất lượng đồng đều. Các sản phẩm tạo hình năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, bưởi tạo hình, bưởi in chữ giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/trái. Dừa tròn in chữ giá 250.000-300.000 đồng/trái, dừa hồ lô in chữ giá 450.000-500.000 đồng/trái.

“Bắt đầu từ tháng 9, các nghệ nhân đã cho trái cây vào khuôn để tạo hình nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Đơn cử năm nay tỉ lệ thành công với trái bưởi thỏi vàng chỉ đạt khoảng 50% nên dự kiến doanh thu không được bao nhiêu” - anh Tâm chia sẻ.

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, cho hay năm nay các nghệ nhân tung ra thị trường sản phẩm xoài nghệ thuật áp dụng kỹ thuật mới. Cụ thể, thay vì dùng khuôn ép và tạo hình trái xoài hoặc khắc trên trái như mọi năm, câu lạc bộ chọn thủ pháp tạo màu và “nhả chữ” bằng ánh sáng mặt trời.

Để làm được trái xoài nghệ thuật, từ lúc xoài còn non đến khi trưởng thành, các nghệ nhân tạo hình bằng cách ghép chữ trên quả. Ví dụ, nếu muốn nền màu vàng chữ xanh thì che ánh sáng lại, còn nền xanh chữ xanh thì để ánh sáng chiếu vào khung chữ... Giá xoài nghệ thuật dao động 200.000-250.000 đồng/quả.

“Dù đây là năm đầu tiên các nghệ nhân sáng tạo ra sản phẩm mới nhưng đã nhận được đơn đặt hàng 4.000 trái các loại. Chúng tôi đang chuẩn bị giao hàng cho khách để đến 27, 28 tết là có thể trưng được” - ông Thành thông tin thêm.