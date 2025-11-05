Tin công nghệ 5-11: FPT x Flash vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025.

(PLO)- Tin công nghệ 5-11 sẽ có các nội dung như FPT x Flash vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, cảnh giác hàng xa xỉ không rõ nguồn gốc, YouTube sử dụng AI để nâng cấp chất lượng video cũ.

1. FPT x Flash vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025

Sau 4 năm chờ đợi, FPT x Flash chính thức đăng quang Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 với chiến thắng 4-2 trước Saigon Phantom.

Kể từ sau chức vô địch mùa Xuân 2021, Flash từng trải qua giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn. Khi FPT Play chính thức đồng hành, đội hình trẻ trung gồm Maris, Gray, BeTroc, Yutan, HuyHoang, Bear và HieuDuc đã được tái thiết với tinh thần mới.

Suốt mùa giải, đội thể hiện phong độ ổn định và tinh thần đồng đội bền bỉ, từng bước vượt qua những đối thủ sừng sỏ để tiến vào chung kết.

Cuộc đối đầu giữa FPT x Flash và Saigon Phantom mang đến 6 ván đấu nghẹt thở. Khởi đầu bằng chiến thắng áp đảo, “Tia Chớp Cam” duy trì thế cân bằng suốt loạt trận trước khi bứt phá ở ván thứ sáu quyết định.

Với lối chơi chủ động, kiểm soát bản đồ và chiến thuật linh hoạt, FPT x Flash khép lại mùa giải bằng chiến thắng thuyết phục, tái khẳng định vị thế “ông vua Liên Quân” một thời.

“Chiến thắng này là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của FPT Play trong việc đầu tư vào eSports, lĩnh vực mang lại giá trị kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng cho giới trẻ”, ông Kim Cang, Giám đốc Dự án eSports FPT Play chia sẻ.

Ngay sau chiến thắng, Tân Vương Đấu trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 FPT x Flash đã có chuyến làm việc và giao lưu cùng người hâm mộ trước khi bước vào quá trình chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33 với tư cách Đội tuyển Quốc gia Việt Nam bộ môn Liên Quân Mobile.

2. Cảnh giác hàng xa xỉ không rõ nguồn gốc

Tặng quà cuối năm từ lâu đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của giới doanh nhân. Càng gần thời điểm Giáng sinh và Tết Nguyên đán, thị trường quà tặng xa xỉ càng trở nên sôi động. Bên cạnh những món đồ chính hãng, thì thời điểm này cũng là lúc xuất hiện tràn lan hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc với mức giá chênh lệch đáng kể, đánh vào tâm lý muốn “săn hàng tốt, giá ưu đãi” của người mua.

Một ví dụ điển hình là điện thoại Vertu, món quà được nhiều doanh nhân lựa chọn. Chỉ cần tìm kiếm “Vertu chính hãng”, người dùng có thể bắt gặp hàng trăm lời rao bán với giá rẻ hơn hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này không có chứng thư xuất xưởng, không kích hoạt được dịch vụ Concierge, dấu hiệu nhận biết đặc quyền chỉ có trên Vertu thật.

Theo Vertu Việt Nam, số lượng khách mang thiết bị đến kiểm tra trong hai tháng gần đây tăng mạnh, nhiều máy bị phát hiện đã can thiệp phần mềm hoặc không thuộc hệ thống Vertu toàn cầu, gây rủi ro về bảo mật và dữ liệu cá nhân.

Một chiếc Vertu chính hãng luôn đi kèm chứng thư trùng với mã IMEI và được xác thực trực tiếp tại showroom. Sự khác biệt còn nằm ở vật liệu chế tác như da tự nhiên châu Âu, thép chịu lực, gốm nung ở nhiệt độ cao, những yếu tố khó sao chép.

3. YouTube sử dụng AI để nâng cấp chất lượng video cũ

YouTube vừa công bố việc sử dụng AI để nâng cấp chất lượng video cũ, giúp chúng sắc nét hơn khi người dùng xem trên TV. Đây là động thái mới nhằm đáp ứng xu hướng khi người dùng ngày càng thích xem YouTube trên màn hình lớn thay vì điện thoại.

Theo đó, công cụ AI mới sẽ tự động nâng cấp những video có độ phân giải thấp lên chuẩn HD, và trong tương lai có thể đạt tới 4K. Tất nhiên, người sáng tạo nội dung có thể chọn không tham gia, và YouTube sẽ giữ nguyên bản gốc để đảm bảo tính minh bạch. Các video được làm mới cũng sẽ được gắn nhãn riêng để người xem dễ nhận biết.

Giới chuyên gia đánh giá đây là chiến lược giúp YouTube làm mới kho nội dung khổng lồ, đồng thời mở ra cơ hội kiếm tiền mới cho cả nền tảng lẫn nhà sáng tạo.

Trong năm 2025, doanh thu từ lượt xem trên TV của các kênh YouTube tăng hơn 45%.

Với hơn 35 tỉ giờ xem nội dung mua sắm mỗi năm, YouTube đang biến trải nghiệm xem TV từ thụ động thành tương tác và thương mại hóa trực tiếp.

