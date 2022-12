Lấy đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội

19/12/2022 13:11

(PLO)- Sáng 19-12, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, dưới sự chủ trì của Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm.