Mang súng lên công an giao nộp sau khi đi xem toà xử án 02/11/2025 16:30

(PLO)- Người đàn ông ở Quảng Trị đem một khẩu súng cùng 10 viên đạn đến công an giao nộp sau khi đến theo dõi một phiên tòa.

Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận một cây súng quân dụng và 10 viên đạn do ông Nguyễn Văn Minh (39 tuổi, ngụ phường Đồng Hới, Quảng Trị) giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa xét xử tại TAND tỉnh Quảng Trị, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tranh thủ tuyên truyền, vận động người dân đến tham gia theo dõi phiên tòa tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi.

Ông Minh đem súng và đạn đến giao nộp sau khi được nghe tuyên truyền, vận động. Ảnh: CA.

Sau khi nghe tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Minh đã đem cây súng và số đạn nói trên đến giao nộp cho lực lượng công an.

Theo ông Minh, cây súng và số đạn này ông nhặt được trong quá trình lao động, sản xuất trước đó. Nay ông nhận thức việc tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo là hành vi vi phạm pháp luật nên mang đến giao nộp.