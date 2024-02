Mất 3 tỷ vì quét camara nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả mạo

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết trong tuần đã ghi nhận nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, với các hình thức phổ biến có thể thấy rõ qua những vụ việc cụ thể được các địa phương báo cáo.

Quét camara nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công, người đàn ông bị chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Tại Hà Nội, ông P trú tại quận Hoàn Kiếm nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ UBND phường Hàng Bông đề nghị ông tích hợp mã định danh tại nhà.

Đối tượng yêu cầu ông tải phần mềm Dịch vụ công giả mạo. Ảnh: Cục ATTT.

Nhưng thực ra đối tượng này hướng dẫn ông tải phần mềm Dịch vụ công giả mạo. Tưởng là cán bộ xịn, ông P tải và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của ứng dụng, trong đó có quét camera nhận diện khuôn mặt. Đến ngày hôm sau, ông P phát hiện ra tài khoản chứng khoán mà mình có cài đặt trên điện thoại bị mất quyền kiểm soát. 3 tỷ đồng trong tài khoản đã bị chuyển đi đâu mất.

Tội phạm tín dụng đen hoành hành dịp cận tết

Còn từ Đà Nẵng, trong dịp trước Tết Nguyên đán, công an địa phương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa phá một đường dây cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản quy mô hơn 9.000 tỷ đồng.

Nạn nhân là ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó đa phần là công nhân, người lao động, sinh viên cần tiền gấp, chấp nhận mức lãi cao.

Bước đầu xác định nhóm đối tượng cầm đầu quốc tịch Trung Quốc, cùng với 193 đối tượng khác mở 10 công ty khác nhau tại TP.HCM và Bình Dương, trong đó một số chuyên về cầm đồ.

Đối tượng tạo lập ba ứng dụng vay tiền có tên "Ơi vay", "Yoloan" và "Vdong". Ảnh: Cục ATTT.

Số liệu ban đầu cho thấy hơn 1,3 triệu lượt người đã vay tiền của đường dây này, với lãi suất từ 500 - 1.000%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn bị khủng bố tinh thần, khiến người thân của họ cũng bị vạ lây.

Đối tượng tạo lập ba ứng dụng vay tiền có tên "Ơi vay", "Yoloan" và "Vdong", từ 5 - 20 triệu đồng, lãi suất cao nhất là 1.000%/năm, giải ngân rất nhanh trong 1 - 2 ngày.

Tại đây, đối tượng yêu cầu nạn nhân truy cập ứng dụng và cung cấp danh bạ với số điện thoại của người thân, gia đình, bạn bè và căn cước công dân, sau đó sẽ ngay lập tức được xét duyệt hồ sơ.

Nhóm đối tượng chia khách chậm trả tiền theo các nhóm ngày, nếu quá hạn càng lâu càng bị đe dọa nhiều và nặng hơn. Không chỉ người vay, tất cả những người thân của họ cũng nhận những tin nhắn và cuộc điện thoại làm phiền liên tục.

Toàn bộ dòng tiền trong đường dây tội phạm này đều được thực hiện qua dịch vụ thu hộ, chi hộ của một cổng trung gian thanh toán tại Việt Nam. Đặc biệt lực lượng công an đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền khi có hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận của các đối tượng tội phạm đã được luân chuyển ra nước ngoài.

Giả mạo tài khoản facebook của Học viện CSND hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Đáng chú ý, trên Facebook còn xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát nhân dân - Cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng xấu dùng hình ảnh của Học viện Cảnh sát nhân dân để gây dựng niềm tin.

Mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát nhân dân - Cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Ảnh: Cục ATTT.

Tại đây, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Chuyên hack tài khoản facebook, nhóm thanh niên chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Tại Quảng Bình, ngày 28-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho hay đang chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh ban đầu, xác định 7 đối tượng, gồm: Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm (SN 2006), Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), Võ Văn Anh (SN 2003), tất cả cùng trú trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu hoạt động từ đầu 2023.

Các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau. Ảnh: Cục ATTT.

Nhóm các đối tượng trên lên mạng, tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, chiếm đoạt tiền.

Để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng "rác" từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu cho việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng.

Một thanh niên chiếm đoạt hàng tỷ đồng của một shipper (người giao hàng)

Chiều 24-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Công Lịch (24 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình "hội, nhóm" trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản Facebook tên "Quốc Khang" và "Audrey Trương" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng C

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã lên mạng xã hội tìm mua 1 tài khoản Telegram tên là "Khanh", sau đó sử dụng tài khoản này vào các hội nhóm đổi tiền ngoại tệ sang tiền đồng để tìm kiếm khách hàng.

Khi thấy có người nước ngoài, nhiều nhất là du khách Nga trong hội, nhóm, đối tượng sẽ gặp gỡ trao đổi và hai bên thống nhất số tiền quy đổi.

Các đối tượng dùng thủ đoạn đổi tiền ngoại tệ cho khách du lịch là người nước ngoài nên đã tiến hành các biện pháp xác minh. Ảnh: Cục ATTT.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Audrey Trương" và "Quốc Khang" đăng vào các hội nhóm “Shipper Đà Nẵng” và các địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách có nhu cầu. Mức phí shipper (nhân viên giao hàng) được hưởng mỗi lần giao dịch từ 80.000 - 300.000 đồng.

Điều kiện là số tiền để đổi ngoại tệ cho du khách là tiền của các shipper tự bỏ ra. Khi shipper cầm tiền Việt đến giao cho người Nga, đối tượng yêu cầu người Nga chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của bên dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài.

Số tiền này sau đó được đối tượng luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau nhằm che dấu hành vi phạm tội và cuối cùng sẽ được chuyển về tài khoản của đối tượng. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, đối tượng cắt liên lạc và không chuyển tiền lại cho shipper.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11-2023 đến nay, đối tượng đã thực hiện thành công 4 vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 Rubble (tiền Nga). Tất cả số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game.

VIẾT THỊNH